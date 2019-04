Stiri pe aceeasi tema

- Programul liturgic al Catedralei Reintregirii in Sambata Mare și Duminica Sfintei Invieri (27-28 aprilie 2019) *Sambata, 27 aprilie – Sfanta si Marea Sambata POGORAREA LA IAD A DOMNULUI – ora 12.30-20.00: Distribuirea Sfintelor Pasti sub turnul clopotnita – ora 12.00-23.30: Catedrala este inchisa (Program…

- Saptamana Patimilor continua in biserici cu denia din Sfanta si Marea sambata cand se praznuieste „ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad, cu dumnezeirea, pentru a ridica din stricaciune la viata vesnica pe cei din veac adormiti”.

- In Joia Mare, gospodinele prepara cele mai importante copturi pascale: cozonacii cu mac si nuca si pasca cu branza. Pasca, cea mai importanta coptura rituala a Pastelui, se face din faina de grau de cea mai buna calitate, cernuta prin sita deasa si are, cel mai adesea, forma rotunda.

- Gospodinele din Tara Zarandului spun un "Nu!" hotarat cozonacilor de-a gata! Insa, pentru a se asigura ca lor vor iesi perfect, au inceput deja sa-si exerseze priceperea. Mai ales ca, pe masa de Paste, nu vor pune doar cozonaci. Nici celebrele placinte cu branza dulce nu vor lipsi.

- Mergem intr-o calatorie de suflet in inima muntilor Apuseni! Aici, malaiul inca se face la moara, painea se coace in cuptorul cu lemne, iar incondeiatul oualor de Paste este o traditie care aduna toata familia laolalta.In preajma sarbatorilor, in fiecare casa din Tara Motilor miroase a bucate traditionale.

- Clubul Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe a incheiat un nou sezon de succes, in care a reușit prin sportivii sai sa duca schiul alpin covasnean și numele orașului Sfantu Gheorghe nu doar prin diverse locuri din țara, ci și din strainatate. Sportivii clubului, indrumați de antrenorul Gheorghe Cozanu, au…

- Targul de Pasti din acest an va avea loc in perioada 5 aprilie – 1 mai in consacrata locatie din Piata Victoriei. Comerciantii care doresc sa-si amplaseze casute la acest targ, sunt asteptati sa-si depuna dosarele in perioada 4 martie – 15 martie. Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura…

- "Turismul este un domeniu prioritar pentru Guvernul Romaniei, tocmai de aceea, in ultimul an, Executivul a adoptat masuri pentru stimularea acestei industrii. Continuam astazi cu un proiect de act normativ privind impulsionarea investitiilor in domeniul turismului. Facem modificarile legislative…