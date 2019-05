Ziua in care CCR l-ar putea scapa pe Dragnea de sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta luni o decizie care l-ar putea scapa pe liderul PSD, Liviu Dragnea, de condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in faza de fond a dosarului Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. Decizia vine in contextul in care chiar luni, la Inalta Curte, sunt stabilite pledoariile finale in acest proces intens mediatizat.



Concret, CCR urmeaza sa se pronuntare asupra conflictului dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta…