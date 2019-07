Stiri pe aceeasi tema

- Platoul din fata Palatului Administrativ din Timisoara a gazduit luni ceremoniile dedicate Zilei Imnului Național. Cu aceasta ocazie, aici a avut loc o parada militara, in cadrul careia soldatii de la mai multe arme au prezentat onorul celor prezenti. Ziua Imnului National al Romaniei a fost sarbatorita,…

- Ziua Imnului național al Romaniei e sarbatorita pe 29 iulie, din 1998. De-a lungul timpului nu mai puțin de 6 piese au indeplinit oficial acest rol simbolic, una dintre ele reprezentand statul pentru mai bine de șase decenii. Ziua de 29 iulie a fost proclamata „Ziua Imnului national al Romaniei”, prin…

- Weekendul trecut Bacaul a gazduit in Piața Tricolorului cea de-a IX-a ediția a Street Ball Challange Baschet 3X3 organizat de Asociația STEP. Fața de edițiile precedente, Strett Ball Challange 2019 a constituit o etapa din Liga Naționala de Baschet 3X3. „Probabil ca pasionații de baschet știu deja ca…

- Cu ocazia sarbatoririi a 143 de ani de la inființarea Crucii Roșii Romane, miercuri, 3 iulie și joi, 4 iulie, subfiliala Comanești a organizat o serie de activitați menite sa promoveze importanța implicarii acesteia in viața comunitații locale in diferite aspecte mai puțin placute, cum ar fi acordarea…

- Evenimentul va avea loc in Piața Tricolorului, in perioada de 6-7 iulie 2019 și este adresat tuturor persoanelor pasionate de de acest sport. Toți jucatorii și toate echipele din cadrul BSC 2019 vor intra in grila mondiala de punctare pentru baschetul 3X3 prin platforma 3X3 Play ( https://play.fiba3x3.com/).…

- In prezenta Prefectului județului, doamna Maricica Luminița Coșa, a oficialitatilor locale si judetene, drapelul a fost sfintit si inaltat apoi pe catargul din fata Prefecturii. In incheierea manifestarilor de la Bacau, a avut loc defilarea garzii de onoare. Ziua Drapelului National a fost proclamata…

- Cu prilejul sarbatoririi „Zilei Drapelului”, proclamata zi nationala prin Legea 96 din 20 mai 1998, Garnizoana Bacau in colaborare cu Unitatea Administrativ Teritoriala Bacau organizeaza in data de 26.06.2019, incepand cu ora 10.00, un ceremonial militar si religios de arborare a drapelului national…

- In semn de recunostinta pentru eroii patriei care au cazut in Primul Razboi Mondial, autoritatile statului roman au hotarat, prin Decretul – lege 1.693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor sa fie decretata sarbatoare nationala si sa fie celebrata „cu mare fast religios, scolar, militar si national”, in Ziua…