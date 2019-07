Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a avut loc în Piata Mihai Viteazul din municipiul Cluj-Napoca, în fața Monumentului Voievodului Mihai Viteazul. Ceremonia publica a cuprins o scurta slujba religioasa, alocutiuni privind semnificatia Zilei Imnului National, un spectacol susținut de Muzica Militara a Comandamentului…

- Astazi este ziua dedicata Imnului Național al Romaniei, expresie a conștiinței naționale care se afirma in zilele revoluției pașoptiste, careia Romania de astazi ii datoreaza un pas major pe drumul spre independența, unitate și garantare a libertaților cetațenești. In cele mai inalțatoare momente ale…

- O ceremonie religioasa si militara a avut loc, luni, in Piata Tricolorului din Capitala, cu ocazia Zilei Imnului National. La eveniment au participat cadre militare si oficiali ai Ministerului Apararii Nationale, printre care secretarul de stat in MApN, Nicolae Nasta. Un sobor de preoti a oficiat o…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Imnului National al Romaniei, in care afirma ca acesta este momentul in care "privim cu incredere si optimism catre viitorul natiunii noastre". "Pe 29 iulie, sarbatorim, ca in fiecare an, 'Ziua Imnului National',…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 29 iulie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Imnului Național al Romaniei.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Pe 29 iulie, sarbatorim, ca in fiecare an, «Ziua Imnului Național», unul dintre simbolurile naționale care ne insufla…

- Manifestarile dedicate zilei de 29 Iulie – “Ziua Imnului Național” se vor desfașura dupa urmatorul program: orele 1000 Municipiul Satu Mare – pe platoul din Piața 25 Octombrie primirea prefectului; intonarea imnului de stat; binecuvantare și rugaciune pentru poporul roman rostite de preotul militar;…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea organizeaza timp patru zile mai multe evenimente dedicate Zilei Imnului National. In acest an Ziua Imnului National – 171 de ani de la prima intonare a cantecului ”Desteapta-te, romane!” se va sarbatori la 29 iulie 1848, pe locul actualului Parc Zavoi - printr-un…

