Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Legii privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local prin care sunt incluse lucrarile de inchidere si ecologizare a depozitelor de deseuri in urma hotararilor CJUE,…

- Curtea Constitutionala a transmis, miercuri, Camerei Deputatilor si Senatului hotararea prin care a validat rezultatul referendumului national pe Justitie din 26 mai, in vederea publicarii acestei decizii in Monitorul Oficial. "Curtea Constitutionala a Romaniei a transmis, miercuri, 17 iulie 2019, Camerei…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectul de lege pentru completarea articolului 5 din Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, anunța Mediafax. Prin modificare, expropierile facute pentru lucrarile de interes local sunt considerate de interes…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a validat joi rezultatul referendumului national din 26 mai, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Sursele citate au mentionat totodata ca au fost respinse si cele cinci contestatii referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului.…

- Ziua de 26 iunie a fost proclamata Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 1998. Conform legii, aceasta zi va fi marcata de catre toate autoritațile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestari cultural-educative, cu caracter evocator sau științific,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 24 mai a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport (PL-x 92/04.03.2019);…

- TVR 1 a difuzat in zilele de 12 si 19 mai doua editii speciale ale emisiunii “Viata Satului”, in care protagonistii au fost presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Agriculturii, Petre Daea. Desi a starnit numeroase reactii de revolta, participarea celor doi la emisiunea “Viata Satului” in campania…