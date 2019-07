"Nu cred ca sunt pe lume multe țari care sa fi avut o mai mare influența asupra istoriei noastre decat sora Franța. Și nu de azi, de ieri, ci inca de pe vremea cand Jean Nevers, fiul ducelui de Bourgogne, lupta la Nicopole impotriva turcilor, cot la cot cu Mircea cel Batran, acum mai bine de șase secole.

Am avut vremuri cand franceza era limba de salon in Romania, limba diplomației și cand ai noștri tineri "la Paris invațau", cum scria marele Eminescu. Tot marea Franța și revoluția ei sub lozinca "Liberte, egalite, fraternite" a inspirat pașoptiștii romani și i-a insuflețit sa lupte…