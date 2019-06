Sunt vizate strazile din jurul London Bridge și Tower Bridge, insumand aproximativ 20 de km., potrivit The Guardian. Poluarea ucide mii de oameni in fiecare an, doua milioane de persoane - inclusiv 400.000 de copii - locuiesc in zone cu aer poluat.

"Incurajez cat mai mulți londonezi sa se alature distracției și sa admire orașul dintr-o alta perspectiva", a spus primarul.

Dr. Audrey de Nazelle, academician la Centrul pentru Politica de Mediu din cadrul Colegiului Imperial din Londra, a declarat ca evenimentul este extrem de important pentru a arata oamenilor cat de placut ar fi…