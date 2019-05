Ziua Familiei, sărbătorită în Parcul Expoziţiei Miercuri, 15 mai 2019, incepand cu ora 15.00, Primaria Municipiului Iași prin Direcția Locala de Evidența a Persoanelor organizeaza in Parcul Expoziției cea de-a XVII-a editie a sarbatorii „Ziua Familiei”, la care sunt așteptate sa participe aproximativ 400 de familii care au aniversat 50 de ani de casatorie in perioada 15 mai 2018-10 mai 2019. Un numar de 55 de familii vor fi premiate, in cadrul festivitații, de catre primarul Mihai Chirica. Programul sarbatorii: 14.00 – 15.00 – Primirea invitatilor 15.00 – 16.00 – Recital Aurel Niamțu 16.00 – 17.00 – Festivitatea de premiere; extragerea premiilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

