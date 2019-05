Stiri pe aceeasi tema

- Pe notele unor compozitori celebri precum Mozart, Enescu, Vivaldi, Puccini, Bartok sau Boccherini, Ziua Europei a fost sarbatorita la Roma, duminica, cu un concert de succes al Orchestrei Romane de Tineret. Evenimentul, desfasurat la Auditorium Parco della Musica, un prestigios complex muzical din…

- Ziua Europei 2019 este sarbatorita la Roma, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu un concert sustinut de Orchestra Romana de Tineret, duminica seara, de la ora 19.00, la Auditorium Parco della Musica - Sala Petrassi. Reprezentatia va marca deschiderea stagiunii "Europa…

- Orchestra Romana de Tineret revine pe afisele internationale in formula sa de camera, condusa de concertmaistrul si solistul ei Rafael Butaru cu un concert eveniment ce va avea loc la Roma, la Auditorium Santa Cecilia pe data de 5 mai. Evenimentul este inclus in seria concertelor ce marcheaza presedintia…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, va reprezenta Romania in cadrul celei de-a treia editii a evenimentului Digital Day, organizat marti la Bruxelles de Comisia Europeana, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, scrie news.ro. Evenimentul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel inalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul de resort, Petre Daea, va deschide lucrarile…

- Saptamana aceasta la Strasbourg europarlamentarul social-democrat Claudia Țapardel a avut o intalnire bilaterala cu Comisarul European pentru Piața Digitala, Mariya Gabriel, in cadrul careia a abordat o serie de teme de actualitate pentru Romania și Uniunea Europeana, in contextul Președinției Romaniei…

- Presedintele PSD , Liviu Dragnea , a revenit la discursul impotriva companiilor straine cu accent pe lanturile mari de magazine pe care le acuza ca aduc produse straine lipsita de calitate in dauna celor autohtone. Totul in cadrul unui discurs sustinut la Calarasi, judet cu economie bazata in special…

- O delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condusa de domnul Alexandru Cumpanașu, in calitate de președinte, a avut astazi, 11.02.2019, o intrevedere cu ministrul delegat pentru afaceri europene, domnul George Ciamba.Principala tema de discuție a fost reprezentata…