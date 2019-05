Stiri pe aceeasi tema

- Președinția romana a Consiliului UE a inregistrat un impresionant succes de public prin evenimentele pe care le-a organizat, ieri, la Bruxelles, cu ocazia Zilei portilor deschise la instituțiile UE de la Bruxelles. Vizitatorii au fost sedusi atat de standul interactiv, cat si de cele trei expozitii…

- Ziua Europei 2019 este sarbatorita la Roma, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu un concert sustinut de Orchestra Romana de Tineret, duminica seara, de la ora 19.00, la Auditorium Parco della Musica - Sala Petrassi. Reprezentatia va marca deschiderea stagiunii "Europa…

- Sase tineri artisti, romani si belgieni, participa in proiectul multidisciplinar "Emotional Europe", realizat de Fundatia Gabriela Tudor, dupa conceptul artistic al coregrafului Cosmin Manolescu, in cadrul Festivalului Next Generation, Please!, organizat la Palatul Artelor Frumoase BOZAR din Bruxelles,…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca social-democratii vor organiza, in 9 mai, la Iasi, un eveniment regional, de Ziua Europei, cu 40.000 de oameni, in prezenta lui Liviu Dragnea. El adauga ca nu se asteapta sa apara incidente.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca romanii nu trebuie sa manance produse agroalimentare mai proaste decat cele din Vest pentru ca nu sunt cobaii Europei si copiii romanilor nu trebuie sa fie „ghiftuiti” cu legume si fructe, care ar fi „otravite”, avand in vedere ca…

- Mascati, caini politisti, arme, masini, motociclete, toate vor putea fi admirate sambata și duminica de buzoieni, cu prilejul Zilei Politiei Romane. Politia Romana aniverseaza, la data de 25 martie a.c. 197 de ani de atestare documentara. A devenit deja o traditie ca, in contextul aniversarii Zilei…

- In demersul de a convinge Comisia Europeana sa renunte la Raportul MCV, Guvernul a trimis la negocieri oameni de partid, nu specialisti in drept. Liviu Dragnea e deranjat ca diplomatii din MAE nu sustin in UE modificarile operate de PSD in Justitie, asa ca a trimis „supervizori“ la Bruxelles, sustin…

- Instituțiile statului s-au intrecut vineri in mesaje de 1 martie, dar doua dintre ele au ajuns sa se „dueleze” pe Facebook. Serviciul Roman de Informații a vrut sa transmita doamnelor și domnișoarelor un mesaj original așa ca a folosit...un marțișor sub acoperire. In locul ghioceilor, SRI a prezentat…