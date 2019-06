Am participat astazi, alaturi de colegii mei din PNL Vrancea, la ceremonia de depunere de coroane de flori in memoria celor care s-au jertfit pe campul de lupta, la Mausoleul Eroilor din Focșani. Mai mult ca oricand, astazi ne indreptam gandul spre eroii care și-au dat viața pe campul de lupta, din dragoste de țara […] The post Ziua Eroilor, o zi in care ii pomenim pe eroii romani care au cazut pe toate campurile de lupta de-a lungul veacurilor appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .