Ziua Eroilor va fi celebrata joi, de sarbatoarea Inaltarii Domnului, in intreaga tara prin ceremonii militare si religioase, depuneri de coroane si jerbe de flori la mormintele si monumentele eroilor romani cazuti la datorie, de-a lungul timpului, pe campurile de lupta.



Ministerul Apararii Nationale organizeaza in toate marile garnizoane din tara ceremonii militare si religioase dedicate Zilei Eroilor.



Patriarhia Romana a anuntat ca slujbe de pomenire a eroilor neamului romanesc vor fi oficiate joi, la sarbatoarea Inaltarii Domnului, in toate catedralele, bisericile, manastirile,…