Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, un mesaj cu prilejul Zilei Eroilor.„Ca o tradiție, in fiecare an sarbatorim «Ziua Eroilor» odata cu Inalțarea Domnului. Cu acest prilej, comemoram jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre…

- Ziua Eroilor va fi celebrata joi, de sarbatoarea Inaltarii Domnului, in intreaga tara prin ceremonii militare si religioase, depuneri de coroane si jerbe de flori la mormintele si monumentele eroilor romani cazuti la datorie, de-a lungul timpului, pe campurile de lupta. Ministerul Apararii…

- Va invitam sa luati parte la ceremonia militara organizata cu ocazia Zilei Eroilor si dezvelirii monumentului dedicat Colonelului Liviu RUSU, cavaler al Ordinului Militar "Mihai Viteazul", erou al plaiurilor bistritene, participant la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. ...

- Potrivit credinței ortodoxe, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, se sarbatoreste Inalțarea Domnului. Se inroșesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Paști, iar salutul de Inalțarea Domnului este “Hristos s-a inalțat! – Adevarat s-a inalțat!”. Sarbatoarea de anul acesta este…

- 'La sarbatoarea Inaltarii Domnului si Ziua Eroilor, joi, dupa Sfanta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului romanesc in toate catedralele, bisericile, manastirile, cimitirele, la troitele si monumentele inchinate acestora, din tara si din strainatate. Apoi, la ora 12,00,…

- Ziua Eroilor va fi marcata la Alba Iulia in 6 iunie, printr-o manifestare organizata de Prefectura Alba. Din program fac parte un serviciu religios, depunere de coroane și defilarea Garzii de onoare. Manifestarea se va desfașura la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, incepand cu ora 12.00. Programul activitatilor:…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat precipitații care au depașit valorile normale (15l/mp/24 ore) la 35 de stații hidrometrice din administrarea A.N. „Apele Romane”. Cantitați importante de precipitații, sub forma de averse, s-au inregistrat in județele Bistrița – Nasaud și Mureș: Sieuț (r. Șieu)…

- O serie de evenimente culturale si sociale au fost organizate joi in intreaga tara pentru a sarbatori Ziua Europei, in acelasi timp avand loc si ceremonii militare si religioase pentru a marca Ziua Independentei de Stat a Romaniei si Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi…