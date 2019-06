N.D. Pastrand traditia, autoritatile locale din Ploiesti organizeaza si in acest an manifestari prin care este marcata Ziua Drapelului National. Potrivit tipicului acestor actiuni, pregatirile au inceput ieri si se vor incheia astazi, in jurul pranzului. Astfel, ieri de dimineata, in sunet de goarna, drapelul tricolor a fost coborat de pe catargul amplasat in fata sediului Palatului Administrativ din municipiu si a fost dus, pentru a fi sfintit, la Catedrala Sf. Ioan Botezatorul. Slujba de sfintire a drapelului va avea loc in aceasta dimineata, fiind realizata de catre preotul paroh al lacasului…