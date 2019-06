Ziua Drapelului la statuia Otiliei Marchiș din Carei Am trecut astazi pe la statuia scriitoarei romance Otilia Marchiș pentru a sarbatori impreuna Ziua Drapelului romanesc dupa ce capete infierbantate au infașurat bustul sau cu tricolor maghiar. http://www.buletindecarei.ro/2019/06/tricolor-maghiar-in-jurul-scriitoarei-romance-otilia-marchis-din-carei.html Chiar daca am ținut tricolorul in poziția inversa tot romanesc este și tot se cheama ca am adus puțina alinare celei care nu mai poate reacționa la marșaviile unor careieni. Otilia Marchiș a fost o scriitoare renumita la vremea sa, provenind dintr-o familie romaneasca din Carei, de mari patrioți.… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

