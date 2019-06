Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul 2004, Organizația Mondiala a Sanatații (ONU) a hotarat sa dedice o zi special pentru donatorii de sange. In semn de recunoaștere fața de persoanele care obișnuiesc sa doneze sange, data de 14 Iunie a devenit Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. ”In spitalele din Romania și din intreaga…

- Lipsa donatorilor de sange este una dintre cele mai grave probleme ale sistemului medical din tara noastra. Doar 1,7% dintre romani doneaza sange, potrivit statisticilor. In fiecare an, la 14 iunie, este marcata Ziua Internaționala a Donatorului de Sange. La Centrul de Transfuzii Sanguine din Iasi cei…

- Digi | RCS & RDS, impreuna cu Centrul de Transfuzie Sanguina București și celelalte centre regionale din țara, demareaza campania de donare de sange „Digi doneaza viața” prin intermediul careia doresc sa atraga atenția asupra nevoii mari de sange și a necesitații de donare constanta. In cadrul acestei…

- SUBWAY®, cel mai mare lant de restaurante cu servire fast food din lume, organizeaza pe 16 mai, pentru al treilea an consecutiv, o ampla campanie nationala de donare de sange. Unul din zece romani care ajunge la spital are nevoie de sange iar statisticile nu sunt deloc pozitive: mai putin de 2% din…

- Romania se situeaza pe ultimele locuri la numarul de donatori de sange in Europa: doar 1,7% dintre romani doneaza sange, de aproape10 ori mai puțin decat danezii, de 9 ori mai puțin decat britanicii și de 7...

- Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, Blood Network, initiata de organizatorii festivalurilor Untold si Neversea, revine. Daca vrei sa obtii bilete la festivalurile de muzica din Cluj, respectiv Constanta, alatura-te campaniei in...

- Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA, revine! Campania se dezvolta de la an la an, atat in privința numarului de donatori in centrele fixe cat și la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Organizatorii UNTOLD…

- In perioada 15-19 aprilie 2019 va avea loc in Romania cea mai mare campanie de strangere de donatori de sange, la initiativa Federatiei Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania. Societatea Studentilor Medicinisti din Galati se alatura campaniei nationale de donare, „Doneaza sange, fii erou!”,…