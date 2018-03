Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unei femei de 87 de ani a fost descoperit la patru ani de la moartea batranei. Fiica locuia cu parintele ei intr-o casa. Mama sa era o strangatoare obsesiva de orice. Gaynor Jones a murit in urma cu 4 ani, dar trupul ei abia a fost descoperit de fiica sa. S-a trezit […] The post…

- Poreclit „Moartea din Carpați” pentru felul in care lupta atunci cand e in ring, Catalin Moroșanu a declarat cand vrea sa se retraga din lumea sportului. De asemenea, el a vorbit despre planurile pe care le are in viața privata, dar și cea profesionala. La un moment dat, pugilistul a facut o afirmație…

- Moartea fulgeratoare a jurnalistului Andrei Gheorghe a șocat o țara intreaga. Omul de radio s-a stins din viața luni, 19 martie, in locuința sa din Pipera. Acesta a fost gasit mort in baie de catre un ingrijitor. Potrivit unor surse din ancheta, realizatorul tv și radio ar fi suferit un infarct. Certificatul…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe, care a murit luni, la varsta de 56 de ani, va fi depus vineri la Galeria Mobius din strada Mendeleev D.I. nr 2, sector 1, Bucuresti, potrivit unui anunt publicat pe pagina sa de Facebook.Citeste si: Noi dezvaluiri despre presupusa scrisoare…

- Dupa ce a fost gasit decedat in propria casa, trupul neinsuflețit al fostului om de televiziune și de radio a fost dus la Institulul de Medicina Legala, pentru a i se face autopsia. Initial, s-a anuntat ca trupul lui Andrei Gheorghe va fi depus joi la Galeriile Mobius, dar familia a decis in ultimul…

- Catalin Moroșanu a caștigat lupta cu Lukas Krupadziorow, poreclit ”Colosul Poloniei”, meci din gala Superkombat de la Madrid. Catalin a luptat cu toata energia și l-a invins prin decozoe unanima pe polonez, deși fața ii era plina de sange. Catalin Moroșanu l-a trimis de doua ori la podea pe uriașul…

- Vedeta Radio Zu Mihai Morar a scris un mesaj ravasitor la moartea celui care i-a fost idol. „DESPRE CEL MAI RaU DINTRE NOI. DAR CEL MAI BUN. – Ultimul mesaj pentru Andrei – “Andrei nu mai are puls.” Nu se poate. Aseara era in povestile nostre. “tinea la Mihai mult.” tine! Nu ar fi bine […]

- Andrei Gheorghe a fost, fara indoiala, un om cu inteligenta cu mult peste medie! Si tocmai acest lucru i-a adus mai multe antipatii decat simpatii. Jurnalistul citea zilnic, avea logica, spontaneitate, insa modul in care se exprima i-a adus o gramada de scandaluri. Andrei Gheorghe nu se dezminte nici…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Oana Pellea este revoltata dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actrița acuza ca oameni care nu i-au oferit un loc de munca lui Andrei Gheorghe in timpul vieții realizatorului radio-TV il ridica acum in slavi pe acesta. „Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… cati i-ati oferit de munca……

- Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat in evidența ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau in calcul inclusiv o intervenție…

- "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia,…

- Mesajul emoționant a lui Sorin Ovidiu Vantu, dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu a povestit, in cea mai recenta postare de pe contul sau de pe o rețea de socializare, un episod de-a dreptul fabulos cu celebrul jurnalist Andrei Gheorghe. Citește și: CE I-A CERUT MARIA ALMAȘAN…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe a fost gasit mort in urma cu circa doua ore foto Wikipedia Jurnalistul Andrei Gheorghe a fost gasit mort în urma cu circa doua ore. Trupul fara suflare al lui Andrei Gheorghe, ar fi fost gasit în casa sa de domiciliu din Voluntari.Moartea jurnalistului…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Trupul unui barbat a fost descoperit intamplator de o femeie intr-o casa parasita. Ca sa ajunga la el, polițiștii au fost nevoiți sa mearga sute de metri pe jos. Descoperirea a fost facuta in localitatea Moșoaia. Cadavrul intrase in putrefacție. O batrana a intrat din curiozitate intr-o casa parasita.…

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in țara sa natala, Israel. Totul s-a intamplat in mare secret, in prezența copiiilor și rudelor apropiate. Trupul neinsuflețit al femeii de afaceri a fost ridicat miercuri de la IML, pentru a fi transportat in Israel. Ea a fost gasita moarta in baie pe 9 martie, dar…

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters. Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate. Divizia…

- Cu siguranța, multa lume iși aduce aminte de ”cutremurologul” Vergil Hincu, care a ingrozit intreaga Romanie cu prezicerile sale. Din fericire, niciuna nu s-a adeverit, dar unii oameni au ales sa doarma pe strada in nopțile prezise ca ”fatidice”. Acum in varsta de 87 de ani, Vergil Hincu e dat disparut…

- Catalin Predescu, jandarmul din Teleorman care s-a impușcat in cap, era in proces de divorț. Barbatul ar fi intrat in depresie, dupa ce soția sa i-ar fi cerut custodia totala a copilului. Potrivit portalului instantelor de judecata, Catalin Predescu era reclamant in procesul de divort, in timp ce sotia…

- Azi se implinesc 12 ani de la moartea Laurei Stoica. 9 martie 2006 este marcata in calendar cu roșu. In acea zi, showbiz-ul romanesc a fost zguduit de moartea fulgeratoare a Laurei Stoica. Indragita cantareața și-a pierdut viața intr-un teribil accident rutier. Decesul artistei a șocat intreaga Romanie,…

- In cursul zilei de astazi, medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au efectuat autopsia cadavrului medicului gasit mort in Secția de ”Terapie Intensiva” a Spitalului ”Sfantul Ioan”. Specialiștii au concluzionat ca decesul lui Adrian Ilie Frone a fost cauzat de o boala mai veche care i-a produs o puternica…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Durere fara margini in satul Glavanești, din județul Vaslui! Raluca, tanara ucisa cu sange rece de iubitul libian, va fi inmormantata sambata. Ea a fost imbracata cu o rochița roz, iar pe cap i-a fost pusa o coronița de flori. Adusa acasa in sicriu, pe tanara au intampinat-o urletele de durere ale familiei.…

- In urma cu doi ani s-a casatorit cu Mihaela, deși o cunoscuse pe centura. A știut din prima clipa ca ii este predestinata, pentru ca ii amintea de o alta tanara pe care o cunoscuse in Italia. Chiar daca prietenii nu au fost de acord cu el și nu l-au susținut, nu a renunțat la […] The post „Pe Mihaela…

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pașcovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- Moartea tinerei Anastasia Cecati a șocat intreaga Romanie! Daca inițial s-a spus ca ar fi fost ucisa de soțul sau care ulterior a ales sa se sinucida, acum noi detalii ies la iveala despre acest caz cutremurator!

- Moartea milionarului Vasile Turcu a provocat o mare suferința cunoscuților sai, dar mai ales familiei, care, in luna martie, se pregatește sa-i faca parastasul de un an. Soția omului de afaceri, Elena, iși alina dorul și se reculege destul de des la mormantul lui, loc de care are foarte mare grija.…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Fostul ministru al Culturii, Ionut Vupescu, regreta moartea istoricului Neagu Djuvara si spune ca, ''odata cu el, dispare una dintre ultimele legaturi vii cu vechea Romanie''. ''Neagu Djuvara a ilustrat, prin viata si opera sa, destinul convulsionat al intelectualitatii…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca l-a respectat si pretuit pe senatorul UDMR Verestoy Attila si il intristeaza moartea sa. „Efemeritatea existentiala ne indeamna la respect si pretuire. L-am respectat! Vestea trista imi porneste lacrima despartirii, in semn de regret pentru cel ce a fost…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.

- Moartea copilului minune al muzicii, W. A. Mozart, ramane un mister nerezolvat. Contrar celebritatii de care se bucurase in timpul vietii, Mozart a avut parte de o inmormantare anonima. Trupul sau a fost dus la cimitirul Sankt Marx, dar mormantul sau a ramas necunoscut chiar si azi.

- Inca o moarte suspecta in Iasi. Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei, unde locuia impreuna cu sora si parintii sai. Tragedia s-a petrecut luni-seara, pe strada Tudor Vladimirescu din Iasi. Acolo, Andrei Venin si-a pus capat zilelor. Chiar sora lui mai mica avea sa faca…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…