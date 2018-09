Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau a declarat ca si el a semnat scrisoarea prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea. "Eu am semnat, eram undeva la 25. Acum vreo cinci zile", a spus senatorul PSD, raspunzand unei intrebari a lui Ion Cristoiu. Trei vicepresedinti ai PSD si-au asumat public o scrisoare in care cer demisia…

- ​Publicarea scrisorii prin care se cere demisia imediata a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD a aruncat partidul in aer. Declarațiile de susținere din ambele tabere au curs miercuri in presa, iar negocierile se poarta dur in subteran. In urmatoarele ore, in PSD va continua lupta care…

- Presedintele PSD Caras-Severin, deputatul Ion Mocioalca, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca a semnat scrisoarea deschisa a liderilor social-democrati care solicita "demisia imediata" lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte de partid si din cea de sef al Camerei Deputatilor si ca sustine…

- Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea partidului...

- Comitetul Executiv National al PSD a fost convocat in sedinta pentru vineri la ora 12.30, anuntul fiind facut de PSD dupa aparitia scrisorii semnate de Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, car cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor.…

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, reactioneaza la scrisoarea prin care Firea, Stanescu si Tutuianu, in numele unui comitet de initiativa, cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD."Analizam in partid, vedem ce spune statutul si hotaram. Dar punctul meu…

- Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea...

- Trei lideri ai PSD – Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu – semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. STIRIPESURSE.RO va prezinta scrisoarea…