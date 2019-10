Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Internațional de Afaceri, un eveniment organizat de catre CCIAT in premiera, la Timișoara, va avea loc pe data de 24 octombrie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in Sala Europa, intre orele 10:30 și 16:00. Forumul Internațional va reuni reprezentanți…

- Restaurantul Le Monelline din strada Augustin Pacha nr 5 va gazdui joi, 19 septembrie, la ora 20, un eveniment cultural-gastronomic italo-roman pus la cale in parteneriat cu Asociatia Orizonturi Culturale Italo-Romane, ... The post Eveniment cultural, dar și gastronomic, la Timișoara appeared first…

- Sezonul expozițional autumnal debuteaza la Galeria Pygmalion, din cadrul Casei Artelor – Timișoara, cu o expoziție aparținand pasticienei Flora Raducan, din Lugoj. Vernisajul expoziției, care cuprinde 24 de lucrari reunite sub genericul „Despre lumina”, va avea loc joi, 5…

- Sezonul expozitional autumnal de la Casa Artelor debuteaza in 5 septembrie, in galeria Pygmalion, cu o expozitie de pictura intitulata „Despre lumina”, semnata de Flora Raducan. „ …Sa dea Florea Raducan cu tifla celor care mijesc ironic numai si cand aud apus de soare, daramite sa si dea cu ochii de…

- Autoritațile din Timișoara au intrat in alerta, astazi, la amiaza, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o femeie a inceput sa-și arunce pe geam lucrurile din casa și sa strige ca nu este lasata sa iasa din locuința. Imediat, in fața blocului de pe Calea Aradului au sosit polițiștii, un echipaj de […]…

- "Agentul are dreptatea lui, opinia publica are dreptatea ei. Dar obligatia celui care are autoritate practica, 112, politia, este de a iesi in fata si de a spune imi pare rau, trebuia sa putem mai mult, lucru pe care nu l-am vazut decat foarte putin, intr-un context confuz si emotional. Aceste…

- Gastronomii din Timișoara primesc provocarea de a face arta... din mamaliga, in cadrul unui concurs promovat de o asociație. Organizatorii urmaresc crearea unor lucrari de arta contemporana care sa investigheze relația dintre cultura și hrana ca parte a patrimoniului imaterial. In urma concursului de…