„Ziua de azi ne-a adus multa tristete!” Inca o veste trista

- Nicușor Iordan, tanarul in grija careia a ramas fiica lui Aurelian Preda, trece prin momente cumplite. Barbatul este in doliu. Cunoscutul artist este devastat de durere. Nicușor și-a pierdut bunica. Tanarul a facut tristul anunț pe pagina sa de Facebook. Cantarețul de muzica populara trece printr-o…

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe s-a stins din viața subit, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator pe care l-ar fi suferit cu 12 ore inainte de a fi gasit. La scurt timp dupa aflarea veștii teribile au aparut numeroase reacții.

- Regizorul artistic Vasile Manta, care si-a dedicat viata teatrului radiofonic, a murit la varsta de 68 de ani, a anuntat, joi, Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR). Cu o activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si-a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic, peste 4 decenii…

- Radu Constantin Baltazar, “Cetațean de Onoare” al județului Argeș, personalitate a culturii argeșene, a trecut, miercuri seara, in nefiinta. Jurist de profesie, a fost director adjunct și consultant artistic al Teatrului „Alexandru Davila” in perioada 1966 – 2006, cu o pauza intre 1992 și 1996, cand…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Teo Trandafir a oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. Teo Trandafir, in lacrimi in seara de Ajun. Fata ei adoptata, Maia, marturisire surprinzatoare. "Nu suntem mama-fiica" "Cel pe care mi-l amintesc este momentul in care am descoperit…

- Duminica, 4 martie, s-a stins din viata profesorul Sergiu I. Nicolaescu, creatorul specializarii Jurnalism a Universitatii din Pitesti, mentorul profesorilor de aici și al multor generații de studenți. “Un om bland, un dascal atent și dedicat, un calauzitor al tinerelor generații de profesori și studenți,…

- E stirea momentului! Unul din cei mai cunoscuti actori de telenovele s-a stins din viata. VIDEO A suferit un atac cerebral, iar medicii nu ii mai dadeau mari speranțe de viața. A fost intr-o stare precara de sanatate pana la moartea sa. Unul din cei mai cunoscuți actori de telenovele s-a stins din viața.…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- TRISTETE… Cunoscutul medic veterinar Leon Hapenciuc, in varsta de 76 de ani, s-a stins din viata, iar apropiatii sai au avut un adevarat soc la aflarea vestii, pentru ca au sperat pana in ultimul moment sa se faca bine. Doctorul Leon Hapenciuc a fost unul dintre cei mai respectati oameni ai comunei…

- Lumea sportului craiovean a primit astazi o noua veste tragica. Cristian Corneanu, cunoscut profesor de Educatie Fizica si Sport la Colegiul National “Carol I” din Banie s-a stins din viata in aceasta dimineata, la varsta de 67 de ani. Regretatul ...

- Indragitul violonist de jazz din Franța, Didier Lockwood, s-a stins din viața duminica, in Paris, din cauza unor probleme cardiace. Muzicianul avea doar 62 de ani. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si casa sa de discuri anunta cu durere brutala disparitie a…

- Rapus de o boala nemiloasa, astazi s-a stins din viata presedintele si fondatorul ASCHF-R, Adrian Popescu. Membrii asociatiei pe care a construit-o dar si intreaga comunitate ii datoreaza un pios omagiu si recunostinta pentru eforturile depuse in scopul binelui si al castigarii drepturilor fundamentale…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- Elevul fruntaș Cosmin-Eusebiu Raț, din clasa a X-a la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul”, aflandu-se in vacanța intersemestriala, a decedat in urma unui accident rutier produs in localitatea Ciumbrud, in jurul orei 01.00, din data de 10 februarie 2018. Cosmin era președinte al Consiliului…

- Veste trista pentru toti cei care l-au cunoscut pe Andrei Timus! Membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (ASM) s-a stins din viata ieri, 11 februraie, relateaza Noi.md. Secția științe sociale și economice a AȘM, Institutul de Cercetari Juridice și Politice al AȘM anunța, cu adinc regret,…

- Profesoara Elena Vrajitoru a pierdut, sambata, lupta cu o boala nemiloasa, dupa 10 ani de suferința. Aceasta a predat informatica mai bine de doua decenii la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” din Focșani. ”Un om deosebit, care in urma cu 10 ani a primit un diagnostic crunt.…

- Ieri dimineața s-a stins din viața George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei. Vestea trecerii in neființa a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga branșa muzicala este pusa de familia sa pe seama sistemului medical romanesc, pentru ca investigațiile medicale constant n-au…

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro. Cristian Dan s-a nascut in 26 septembrie 1954 la Ramnicu Valcea. A jucat in peste…

- Suedezul Ingvar Kamprad, fondatorul renumitei firme de mobila Ikea, s-a stins din viața la vârsta de 91 de ani. Celebrul om de afaceri a murit în somn, în propria lui locuința din sudul Suediei, potrivit TheIndependent. Ingvar Kamprad era considerat, în…

- 25 ianuarie. Semnificații. In anul 1947, s-a stins din viața Al Capone, cel mai faimos gangster din istorie.Dupa cum știm, Al Capone a fost conducatorul unei mari rețele de crima organizata („Chicago Outfit”).

- Drumurile din Arges au mai rapit o viata. De data aceasta un tanar de 24 de ani s-a stins in urma unui accident rutier petrecut luni noaptea. Prietenii lui Robert Dumitru sunt socati de ceea ce s-a intamplat, refuzand sa accepte faptul ca bunul lor prieten nu mai este in viata la numai 24 de ani.…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…

- TRISTETE… Polițistul hușean, Ioan Fofel, s-a stins din viața, la varsta de 62 de ani. S-a luptat cat a putut cu o boala teribila, avand alaturi nu doar familia, dar și foștii colegi de serviciu, prietenii și mulți oameni care l-au respectat, insa, pana la urma, afecțiunea crancena a invins. “A fost…

- Creatoarea de moda Christa de Carouge, una dintre cele mai renumite din Elveția, a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta suferea de o boala destul de grava, au anunțat miercuri niște persoane aproapiate. Christa de Carouge s-a nascut în Basel și a devenit pasionata de lumea…

- Invațaturile lui Osho pot fi reprezentate ca un mozaic haotic, compus din elemente de budism, yoga, taoism, filozofia greaca, sufism, psihologie europeana, tradiții tibetane, creștinism ș.a. intrețesute cu propriile sale puncte de vedere. Insuși Osho a spus ca nu are un sistem, deoarece sistemele…

- Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe Facebook, unde a scris un mesaj. "Drum bun, prietene!Dumnezeu sa te aiba ȋn paza Sa acolo Sus, Generale!", a scris Leo Iorga.…

- Dan Gurney, unul dintre pionerii din Formula 1, a murit, la varsta de 86 de ani. El a fost unul dintre cei mai mari piloti de Formula 1 din anii ’60. Anuntul mortii sale a fost facut chiar de sotia lui, Evi, care a dat un comunicat presei. Dan Gurney a fost primul care a celebrat deschizand o sampanie…

- Dennis Rodman si-a petrecut noaptea de duminica în arestul politiei. El a fost oprit de politisti pentru ca a încalcat o regula minora în trafic, dar atunci când a fost pus sa sufle în fiola, oamenii legii au

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg, scrie wowbiz.ro. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Artista a dezvaluit ca de cativa ani ea si sotul ei…

- Tatal vedetei s-a stins din viața in luna martie a lui 2016, iar Zana ii simte lipsa. Andreea Marin crede insa ca barbatul o ocrotește din Ceruri. Tatal Andreei Marin a murit cu doar cateva zile inainte de a implini 70 de ani, la inceputul lui martie, 2016. Acesta avea probleme cu inima și era bolnav…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata saptamana trecuta. Aceasta a fost condusa sambata pe ultimul drum si a lasat in urma ei multa durere si regrete. Prin munca pe care a depus-o, dar si prin felul ei, Monalisa si-a castigat respectul si pretuirea tuturor. La scurt timp dupa slujba de inmormantare,…

- Joi seara, s-a stins pe un pat al sectiei ATI din Spitalul Judetean Arges, cel ce a fost medicul Sandu Panzaru, de la Ambulanta. Era considerat de colegi si prieteni ca un om si medic bun, sufletist, bine pregatit profesional, avand o conduita exemplara. Era corect si respectos si știa cum sa vorbeasca…

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a trecut în neființa. Actorul de 33 de ani a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse locale. În acest moment nu se cunoaște cu exactitate…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. „Nu vrei sa fii un scriitor al mortii. Scrisul presupune…

- A murit socrul lui Gazi Demirel. Din primele informatii, se pare ca a fost vorba despre o infectie care s-a raspandit in tot corpul. Cunoscutul cantaret de origine turca, Gazi Demirel, trece prin momente cumplite, dupa ce socrul sau a decedat. Acesta era bolnav, iar infectia i-a cuprins intreg organismul.…

- Cantareața de muzica ușoara Ileana Șipoteanu a vorbit despre anul 2017, an care a fost unul foarte greu pentru ea. Ileana Șipoteanu a trecut prin momente cumplite in vara acestui an, cand soțul sau, compozitorul Dumitru Lupu a incetat din viața . Ileana Șipoteanu și Dumitru Lupu au trait o poveste de…

- Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului Șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a condus timp de trei decenii Parchetul de pe langa Judecatoria Mediaș. Acesta a deținut…

- Cineastul Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani, potrivit stiripesurse.ro. El a fost premiat de Academia de Film Americana in 1972 pentru montajul filmului…

