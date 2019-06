Ziua de 6 iunie în istorie 6 iunie 1599 – S-a nascut Diego Rodriguez de Silva Y Velazquez, unul dintre cei mai cunoscuți pictori spanioli din sec. al XVII-lea. Reprezentant al stilului baroc, s-a remarcat in special ca portretist la curtea regelui Filip al IV-lea al Spaniei. In același timp, Velazquez este creatorul unei noi viziuni și al unui nou mod de zugravire a naturii. Acest lucru a determinat ca, la sfarșitul secolului al XIX-lea, majoritatea impresionistilor sa valorifice in pictura lor moștenirea lui Velazquez. La 6 octombrie 1623, tanarul Velazquez a fost numit „pintor de camera” (pictor de curte) și a locuit… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei (CoE) au adoptat vineri o declaratie comuna prin care raspund, in parte, revendicarilor Rusiei, deschizand astfel calea unei relaxari a relatiilor tensionate dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, relateaza Reuters potrivit news.ro.Textul…

- Cel puțin 54 de incendii de vegetație au izbucnit in 18 regiuni de pe teritoriul Rusiei, distrugand o suprafața de aproximativ 44.000 de hectare de teren, au anunțat reprezentanții Serviciului Forestier din Rusia, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.„In data de 11 mai 209, 54…

- Potrivit unui nou raport al organizatiei neguvernamentale americane C4ADS (Center For Advanced Defense), Rusia utilizeaza intens tehnologii de perturbare a sistemului de navigatie prin satelit GPS in peninsula ucraineana anexata Crimeea si in Marea Neagra, a notat, marti, publicatia Ukrainska Pravda.…

- Camera Reprezentantilor a transmis Administrației Trump o citație prin care cere Departamentului de Justiției sa le ofere Raportul Mueller in versiune completa, necenzurata, așa cum a fost cea de joi seara. Presedintele Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, Jerry Nadler, a anunțat ca Departamentul…

- O scena cu doua pupitre purtand numele fiecaruia dintre cei doi candidati fusese instalata in perspectiva dezbaterii in centrul de presa al stadionului olimpic din Kiev, cel mai mare din aceasta tara aflata la portile UE. Afara, mii de sustinatori ai presedintelui ii scandau numele si il chemau…

- In anul 1875 se redeschide Problema Orientala. Rusia primește din partea Germaniei cale libera contra Turciei, fagaduiala facuta Țarului de cancelarul Otto von Bismarck inca din anul 1870, ca urmare a pasivitații Rusiei in razboiul franco-prusac, și care acum trebuia executata.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri Rusiei sa se retraga din Venezuela, dupa ce Moscova a trimis la Caracas avioane care au transportat militari si materiale, si a atentionat ca "toate optiunile" sunt pe masa pentru a face ca acest lucru sa se si intample, informeaza AFP si Reuters.…

- Gazoductul Nord Stream 2 a provocat multe divergente între Germania si Statele Unite, care considera ca Administratia de la Berlin va deveni dependenta de Rusia în urma acestui proiect, relateaza publicatia The Wall Street Journal. Cancelarul german…