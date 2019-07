Ziua de 24 iulie 2019 a devenit Ziua Jennifer Lopez

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de retragere a titlului de cetațean de onoare acordat lui Liviu Dragnea a fost respins, miercuri, de consilierii locali din Turnu Magurele, județul Teleorman. Titlul i-a fost acordat fostului lider PSD in urma cu 10 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.Consilierii locali din Turnu…

- Sarbatoarea comunei Cornu Luncii, care a inclus si a V-a editie a Festivalului Produselor Traditionale, a imbogatit, ieri, comunitatea cu cinci Cetateni de Onoare, cel mai inalt titlu care poate fi conferit de o localitate. Alaturi de patru cadre didactice care au slujit scoala o viata – ...

- Momente magice pentru Florin Piersic, aseara, la Iasi, unde se desfasoara zilele acestea Festivalul Filmului Romanesc. Marele actor este invitat special si a primit si titlul de cetatean de onoare al orasului. A zecea editie a festivalului isi propune sa promoveze filmele, actorii si regizorii romani.

- O femeie a pus somnifere in laptele cu ciocolata pe care l-a oferit celor patru copii ai ei, inainte sa incerce sa sinucida, scrie Daily Mail. Femeia din Adelaide, in varsta de 47 de ani, a incercat...

- Primarul general, Gabriela Firea, a acordat astazi Diploma de Excelenta lui Gelu Colceag, in semn de recunoastere a performantelor actoricesti, regizorale, manageriale si educationale aduse in slujba dezvoltarii culturii romanesti.“A fost o bucurie sa ma intalnesc astazi cu domnul Gelu Colceag,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, marcata anual in data de 18 mai, ministrul Monica Babuc a decernat diplome de onoare celor mai buni muzeografi din țara, in cadrul Galei Premiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii in domeniul muzeografiei.

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a intrat joi dimineața in cursa din Partidul Democrat pentru desemnarea candidatului in scrutinul prezidențial programat in Statele Unite in anul 2020, anunțand ca este cel mai bun candidat pentru a-l infrunta pe președintele Donald Trump, potrivit CNN…

- Vincent Callebaut, un arhitect ecologic originar din Belgia, a lansat o propunere inedita pentru restaurarea Catedralei Notre-Dame, monument care a fost afectat pe 15 aprilie de un incendiu puternic. Proiectul numit "Palingenesis" iși propune sa transforme catedrala intr-un loc prietenos cu mediul inconjurator. …