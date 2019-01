Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana conducatorii celor mai importante trei state europene au ajuns sa se lupte pentru viata lor politica. La Londra premierul Theresa May se zbate sa se mentina la putere, in conditiile in care opinia parlamentului se indreapta contra acordului ei pentru Brexit. La Paris o vijelie de…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit luni ca Marea Britanie poate opri in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana, informeaza BBC. Decizia Curtii survine cu o zi inainte ca acordul pentru Brexit negociat de prim-ministrul britanic Theresa May sa fie votat in Parlamentul Marii…

- Asa cum se intampla dupa orice tip de victorie politica majora care schimba datele istoriei unei tari sau ale unui continent, influentand in mod cert intreg peisajul geopolitic, fenomenul BREXIT, ajuns la apogeul evolutiei sale, incepe sa-si devoreze proprii actori, eroi ai unei piese de teatru ciudate…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea 'sa sara peste rand' dupa Brexit, transmite Reuters preluata de Agerpres. …

- Stephen Barclay a fost confirmat in funcția de ministru al Brexit-ului. Theresa May cauta sa-și umple posturile vacante din Guvern, conform BBC. Parlamentarul il inlocuiește pe Dominic Raab care și-a dat...

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…

- Guvernul britanic nu a identificat pana acum vreo actiune reusita de amestec in procesul democratic din Regatul Unit, dar ramane vigilent, a declarat joi purtatoarea de cuvant a premierului Theresa May, potrivit Reuters. "Pana acum, nu am vazut vreo actiune reusita de interferenta in procesul…