Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Sebastian Cucu a declarat ca unul dintre motivele pentru care a considerat oportuna montarea acestei placi este faptul ca, desi ne aflam in An Centenar, in municipiul Sfantu Gheorghe nu va fi dezvelit niciun monument de for public in cinstea marelui act istoric de la 1918. „Celebram o suta…

- Sambata, 1 decembrie, Ziua Nationala va fi marcata si la Sisesti, la Biserica greco-catolica Adormirea Maicii Domnului din Sisesti votiva Pro Sancta Unione Omnium Romanorum. Sfanta liturghie si sfintirea Sfintei Mese a altarului vor avea loc incepand cu ora 12.00, dupa sosirea Preasfintitului Parinte…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție subordonata Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va marca Ziua Naționala a Romaniei și Centenarul Marii Uniri in Sudul Basarabiei, Ucraina, la Ismail, in data de 1 decembrie 2018. Evenimentul va fi organizat cu sprijinul…

- Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu a declarat marti, ca va trimite si in acest an invitatii reprezentantilor administratiei publice locale si institutiilor deconcentrate pentru a participa la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei, exprimandu-si speranta ca vor fi onorate, cu atat…

- Ne mai despart cateva saptamani pana la cel mai așteptat moment al anului, Ziua Naționala a Romaniei. Centenarul Marii Uniri este un prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi, este o sarbatoare pentru fiecare roman. Straiele de sarbatoare sunt deja imbracate, iar in sfarșitul de saptamana ce tocmai…

- O expoziție de fotografie cuprinzand portretele unui numar de 40 de tineri instituționalizați din județele Covasna și Harghita, implicați intr-un proiect initiat de Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe, va fi vernisata zilele acestea, la Sfantu Gheorghe. Proiectul este derulat sub titlul…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis ca șeful OPC Brașov, Sorin Susanu, nu i-a discriminat pe cetațenii romani de etnie maghiara in cazul incidentului din data de 31 august 2017 de la magazinul Kaufland din Odorheiu Secuiesc. In luna august 2017, un vlogger roman s-a filmat…

- Sindicaliștii de la Confederația Naționala Sindicala „Cartel ALFA” organizeaza astazi, 5 octombrie, la nivel național, un protest prin intermediul caruia cer condiții decente de munca, salarii mai mari, dar mai ales dreptul de negociere in sectorul economic. „In cei sapte ani de la adoptarea prin…