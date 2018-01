Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prevederile art. 2, alin. 1 din Legea nr. 238 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a alocat suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derularii proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale,…

- „Ziua Culturii Naționale” și implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu va fi sarbatorita luni, 15 ianuarie, la Negrești-Oaș printr-o serie de manifestari cultural-artistice. Programul manifestarilor: -Orele 9:00 – 16:00, la Biblioteca Oraseneasca Expozitie de carte „Mihai Eminescu…

- Un simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri, vernisajul unei expozitii dedicate lui Mihai Eminescu si o lansare de carte sunt evenimentele prin care Academia Romana va sarbatori, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Nationale.

- Luni, 15 ianuarie 2018, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Alba – Hunedoara, Școala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Asociația Grupul Skepsis din Alba Iulia și Fundația ,,Alba Iulia 1918 pentru…

- Luni, 15 ianuarie, in Cladirea Preparandiei din municipiul Arad, va avea loc un program literar artistic dedicat Zilei Culturii Naționale, principala tema a evenimentului fiind omagierea poetului Mihai Eminescu. Evenimentul, organizat de Centrul Municipal de Cultura Arad și Liceul de Arta „Sabin Dragoi“…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 10,30, un eveniment aniversar dedicat Zilei Culturii Nationale. In cadrul manifestarii, care va avea loc la sediul centrului din Bd. I.C. Bratianu nr. 68 zona Scoala nr. 8 , se vor proiecta imagini…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va finanta 12 proiecte organizate cu prilejul Zilei Culturii Nationale, cu suma totala de 217.000 de lei, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul institutiei.

- Daniela Nane și Ioana Maria Lupașcu vor prezenta un recital unic de muzica clasica și poezie de dragoste, marți, 16 ianuarie, de la ora 19, pe scena Centrului Cultural Reduta, de Ziua Culturii Naționale. „Pianul cu poeme” cuprinde poezii de Mihai Eminescu, Magda Isanos, Victor Eftimiu, Ernest Maftei,…

- Academia Romana va organiza luni, 15 ianuarie, cu prilejul Zilei Culturii Nationale, simpozionul "Cultura romana la ceas aniversar - Centenarul Marii Uniri". Evenimentul, organizat de Sectia de Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie si de Sectia de Filologie si Literatura ale Academiei…

- Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, va fi sarbatorita in cadrul Programului Centenar la nivelul Consiliului Județean Suceava prin participarea la evenimente omagiale dedicate lui Mihai Eminescu, organizate la statuile ridicate in cinstea poetului in Suceava, Viena, Cernauți, Putna și ...

- Biblioteca Orașeneasca Șimleu Silvaniei, in colaborare cu Primaria și Centrul Național de Informare si Promovare Turistica, organizeaza in 15 ianuarie un concurs de poezie, avand ca tematica “Luceafarul poeziei romanești”. Evenimentul va avea loc la sediul Bibliotecii, de la ora 12, unde vor participa…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Luni, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, la Aiud va avea loc evenimentul „Ceasul de taina al poeziei: Mihai Eminescu”, ediția a XXIX-a. Maniefestarile vor include prezentari de carte, dezbatere literala, recital de muzica și Salonul de iarna Inter-Art Aiud. Programul manifestarilor: Luni, 15…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizeaza in data de 15 ianuarie 2018 o serie de manifestari culturale sub genericul „Ziua Culturii Naționale”. va prezentam programul manifestarilor de la Satu Mare: -ora 10:00 – depunere de coroane și jerbe de flori…

- Singura revista din Romania dedicata exclusiv operei se lanseaza la Cluj Lansarea Opera Story Magazine, singura revista din Romania dedicata exclusiv operei, un proiect original aflat sub auspiciile Clubului ”Pro Opera Transilvana”, va avea loc marți, 16 ianuarie 2018, ora 18:00, la Biblioteca Centrala…

- București, Editura Academiei, 2017. Selecție, studiu introductiv, schița biografica, nota asupra ediției de Theodor Codreanu. Prof. Petruș ANDREI, membru USR Nimic nu trebuie precupețit pentru ca poezia lui Mihai Eminescu sa fie cunoscuta și indragita mereu in țara și in intreaga lume, pentru ca in…

- Se restituie banii colectati pentru cumpararea "Cuminteniei Pamantului" Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) si-a desfasurat activitatea in 2017 sub conducerea a doi ministri - Ionut Vulpescu si Lucian Romascanu - ambii prezentandu-si propriile bilanturi cu o serie de masuri initiate de institutie, o constanta a preocuparilor acestora fiind demersurile…

- Ministerul Culturii a capatat o noua identitate, in 2017. Pe cea nationala. Anul a fost marcat de schimbari la varf, doi ministri au ocupat portofoliul, dar si de proteste - in speta ale cineastilor si muzeografilor - si de pregatirea Centenarului Marii Uniri, mii de proiecte fiind aprobate spre…

- Legea prevede alocarea de la bugetul de stat a maximum 18.800 mii lei pentru realizarea monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, judetul Alba, suma urmand a fi utilizata pentru demararea lucrarilor necesare in anul 2017 si finalizarea acestora in anul 2018 cu incadrarea in bugetul…

- Aproximativ 100 de proiecte au fost finanțate și finalizate in bune condiții la nivel național in cadrul Programelor dedicate sectorului cultural și finanțate prin Granturile SEE 2009 - 2014, a anunțat marți Monica Dragan, director adjunct al Unitații de Management a Proiectului din cadrul Ministerului…

- Fundatia Solidaritatea Culturala pentru Romania ARSXXI organizeaza sub Inaltul Patronaj al Ministerului Culturii si Patrimoniului National pe data de 10 decembrie la orele 19:00 din nou “Gala Craciun pentru toti” pe scena Ateneului Roman in colaborare cu FILARMONICA „GEORGE ENESCU” si TVR. Evenimentul…

- Un material anonim, care a a ajuns, joi, pe mailurile jurnalistilor din Galati, sugereaza faptul ca proiectul de management in baza caruia directorul Teatrului Muzical, Teodor Nita, a obtinut un nou mandat la conducerea institutiei este plagiat in proportie mare. Numeroase pasaje din lucrarea…

- Primul argument invocat de seful statului este ca aceasta lege reglementeaza un caz particular, cand de fapt ar trebui sa reglementeze cazuri generale. „Legea, ca act juridic al Parlamentului, reglementeaza relatii sociale generale, fiind, prin esenta si finalitatea ei constitutionala, un…

- Curtea de Apel Alba Iulia a judecat miercuri un nou termen privind retrocedarea Bibliotecii Batthyaneum catre Arhiepiesopia Romano-Catolica. Ministerul Culturii și Biblioteca Naționala a Romaniei au depus o serie de obiecțiuni cu privire la taducerea din latina de catre expertul parții bisericii, a…

- Vila Florica, celebrul conac al familiei Bratianu, va fi cumparata de Ministerul Culturii. Decizia a fost luata in plenul Camerei Deputatilor saptamana trecuta. Pretul negociat de proprietari cu Ministerul este de 1,82 milioane euro. Dupa incheierea formalitatilor, actualii proprietari vor dona o parte…

- Volumul cuprinde o serie de convorbiri purtate pe parcursul anului 2015, la Academia Româna, cu academicianul Razvan Theodorescu, constituind o adevarata biografie a reputatului istoric și om politic. Istoricul Narcis Dorin Ion a fost director al Direcției Muzee, Colecții, Arte Vizuale…