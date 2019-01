Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Valer Daniel Breaz, a facut o noua greșeala gramaticala, marți, intr-un discurs susținut la Ateneul Roman din București, cu prilejul Zilei Culturii Naționale."Excelența voastra, domnule președinte al Academiei Romane, Preafericirea Voastra Parinte Patriarh Daniel, doamnelor…

- „Cultura este o marturie a spiritului, valorilor și tradițiilor romanești; ea se imbogațește cu fiecare voce care iși gasește ecou in sufletele noastre și ale generațiilor de dupa noi. Celebram astazi Ziua Culturii Naționale, nu intamplator la data la care se implinesc 169 de ani de la nașterea…

- FOTO – Arhiva Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, deputatul dejean Cornel Itu a dorit sa transmita un mesaj prin intermediul Dej24.ro. „Astazi este o zi de bucurie, este sarbatoarea naționala dedicata culturii poporului nostru roman, cultura prin care o națiune iși afirma și promoveaza valorile identitații…

- Academia Romana lanseaza aplicatia digitala "Mihai Eminescu, intreaga opera" de Ziua Culturii Nationale, marti, la Ateneul Roman, informeaza news.ro.Opera eminesciana va fi disponibila, in regim gratuit si intr-un format compatibil cu telefoanele inteligente, in magazinele App Store si Google…

- Academia Romana lanseaza marți, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale, la Ateneul Roman, aplicatia digitala “Mihai Eminescu, intreaga opera”. Opera eminesciana va fi disponibila, in regim gratuit si intr-un format compatibil cu telefoanele inteligente, in magazinele App Store si Google Play. Aplicatia…

- O sesiune festiva organizata la Ateneu in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, vernisaje, concerte, proiectii de filme, ateliere dedicate copiilor sau tururi ghidate sunt doar cateva dintre evenimentele dedicate Zilei Culturii Nationale, programate sa se desfasoare marti in Bucuresti. …

- Pe 15 ianuarie 2019, de la ora 16.00, in sala mica a Casei de Cultura "Geo Bogza" din Campina, va avea loc un concurs de recitare de poezii cu participarea copiilor de la Școala Gimnaziala "Ion Campineanu". Proiectul "Eminescu Aeternum" este dedicat Zilei Culturii Naționale și derulat de Școala "Campineanu"…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti, 15 ianuarie, la sesiunea festiva "Ziua Culturii Nationale" organizata de Academia Romana, informeaza Biroul de presa al acestui for. "Evenimentul va avea loc in Sala Mare a Ateneului Roman, incepand cu ora 12,00, si se va desfasura in prezenta…