Ziua cu cele mai multe breaking news-uri istorice

Ziua de 4 iunie este una bogata in breking news-uri care raman in istorie. De la ziua in care a fost efectuat primul zbor cu un balon cu aer cald al fratilor Montgolfier, la ziua in care a fost creata Crucea Roșie a Romaniei, dar mai ales, la ziua in care Ungaria a recunoscut apartenența Transilvaniei a Romaniei. Sunt doar cateva din știrile zilei de 4 iunie, care se lupta in intaietatea importanței cu alte știri, precum: prima intervenție pe cord deschis de la Spitalul Floreasca sau chiar eliberarea ultimului detinut politic din grupul Ilascu.

