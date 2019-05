„Ziua Copilului”, sărbătorită şi în Prahova N.D. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, numeroase institutii publice si nu numai au anuntat ca isi vor deschide portile sau vor organiza mai multe actiuni care sunt destinate in mod special celor mici. Astfel, toate sectiile Muzeului de Stiinte ale Naturii Prahova vor avea acces gratuit pentru copii, in intervalul orar 9.00-17.00. Este vorba despre Muzeul Omului si Acvariul de la Palatul Culturii din Ploiesti, Muzeul Petrolului din Ploiesti, Gradina Botanica de la Bucov, Muzeul Sarii din Slanic, Muzeul Rezervatiei Naturale din Bucegi – Sinaia, Muzeul Natura Vaii Superioare a Teleajenului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

