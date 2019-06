Ziua Copilului. Iohannis, vizită la şcoala "Step by step" 'Dati-mi voie sa incep cu felicitari pentru diferite ocazii. Am venit astazi si am vizitat scoala voastra, 'Step by Step', am avut ghizi foarte priceputi dintre copii, am discutat in mai multe clase, mi-au aratat atelierele, mi-au povestit cum se desfasoara lectiile si am avut pe urma si o discutie un pic mai aplicata cu conducerea. Sunt foarte placut impresionat de felul in care se lucreaza aici, in scoala, imi place foarte mult felul in care reactioneaza copiii, sunt foarte deschisi, foarte comunicativi si sunt si mari artisti', a spus presedintele, dupa ce a vazut expozitia realizata de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

