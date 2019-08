Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90.000 de oameni au trecut, in prima zi, pragul taramului plin de magie, UNTOLD. Artiștii care au concertat in prima seara s-au aratat impresionați de scena principala a festivalului UNTOLD dar și de numarul mare de participanți. Cei mai așteptați artiști au fost trioul, 3 Are Legend, artistul…

- Peste 55.000 de festivalieri au trecut pragul festivalului NEVERSEA, in prima zi. Cei mai multi dintre ei au asteptat insa sa vina seara cand pe scenele festivalului au urcat artistii lor preferati. Unii dintre artistii care au concertat aseara pe scena principala au fost prezenti pentru prima data…

- Cei mai mulți dintre ei au așteptat însa sa vina seara când pe scenele festivalului au urcat artiștii lor preferați. Unii dintre artiștii care au concertat aseara pe scena principala au fost prezenți pentru prima data la NEVERSEA și s-au aratat impresionați de numarul mare de fani.…

- Cea de a patra ediție a Arad Open Air Festival a adus la Arad artiști precum Paul van Dyk, Markus Schulz, MATTN, Mahmut Orhan și mulți alții. 30.000 de oameni au avut parte de muzica electronica și hip hop, spectacole de lumini, show-uri incendiare și multe momente speciale. Festivalul a fost indragit…

- Diversitatea este unul dintre aspectele de baza de la Street FOOD Festival pentru ca participanții pot sa incerce de la preparate asiatice, pana la specialitați de street food și, de ce nu, chiar și seafood. Deserturile și racoritoarele proaspete așteapta și ele sa fie in meniul timișorenilor.…

- Primaria Sectorului 2, prin Centrul Cultural Mihai Eminescu, organizeaza in data de 23 iunie 2019 evenimentul “Mandri ca suntem romani”. Acesta reunește o suita de momente artistice dedicate Zilei Universale a Iei și Zilei Drapelului Național, care se vor desfașura in Parcul Obor și in cadrul Galeriei…

- O parte dintre artiștii care vor fi pe scena festivalului Alba Fest in acest weekend la Alba Iulia transmit mesaje pentru albaiulienii și oaspeții lor de Zilele orașului. Cel mai așteptat eveniment al anului, Alba Fest se desfașoara in perioada 7-9 iunie, in Piața Cetații. Vor face parte din distracția…

- Mai sunt 2 zile pana cand DISKOteka Festival transforma Timișoara in capitala europeana a muzicii retro. La finalul saptamanii, pentru 3 zile, 31 mai, 01-02 iunie, povestea anilor `80-`90 prinde viața pe Stadionul „Dan Paltinișanu”. Pe cele 5 scene vor urca peste 50 de artiști internaționali și naționali…