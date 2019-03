Ziua când ORANGE a ajuns bătaia de joc a clienților Mai mulți utilizatori ai rețelei Orange acuza probleme cu efectuarea de apeluri, conectarea la Internet sau trimiterea și primirea de mesaje. In raspunsul oferit clienților pe Facebook, reprezentanții Orange spun ca se confrunta cu ”secționari multiple in reteaua de fibra optica”. O informare privind problemele a aparut și pe pagina de Facebook a operatorului de telecomunicații, cele mai multe comentarii fiind pe un ton ironic. ”Sa ințelegem ca voi aveți internet de la alt provider? Așa ați reușit sa scrieți asta?”, comenteaza Razvan. ”Și adevaratul motiv este implementarea greșita a e-sim-ului?”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

