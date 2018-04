Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Bruxelles spun ca vor investi bani in drumurile noastre ca sa nu mai fie pline de gropi, potrivit PRO TV. NATO a stabilit ca in Europa sunt 9 coridoare cheie, vitale pentru transportul convoaielor militare. Doua dintre ele traverseaza Romania si intra in tara pe la Nadlac. Cel mai lung…

- Dacia Duster și Dacia Sandero au avut vanzari de peste 15.000 de unitați fiecare in Europa in luna febuarie, in creștere cu 32% și, respectiv, 20%. In plus, vanzarile lui Ford Ecosport au crescut cu 67%, la aproape 7.000 de unitați.

- Invitat la emisiunea "Tribuna Zero", moderata de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM, Ionuț Lupescu a comentat situația de la Dinamo. "Negoița a putut sa aduca clubul doar pana la punctul asta. A declarat ca are nevoie de ajutor, ca nu se descurca singur. Sper sa se gaseasca cineva. Mi-aș fi dorit ca spiritul…

- Congresul PSD din 10 martie 2018 (foto: www.psd.ro) Congresul Partidului Social Democrat a lasat in urma mai multe nedumeriri decat certitudini. De ce s-a desfasurat? In prima linie a fotoliilor Salii Palatului, locul obisnuit al congreselor Partidului Comunist Roman organizate de Nicolae Ceausescu…

- ♦ Romania va trece in urmatorii ani printr-un proces de consolidare la finalul caruia pe piata de telecom vor fi mai putine companii, dar mai mari, capabile sa ofere si servicii fixe si mobile ♦ Autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa-si relaxeze politica de reglementare si sa permita aceasta evolutie…

- Cosette Chichirau, deputat USR, a fost in zona Salii Palatului in timpul Congresului PSD și susține ca ce a vazut este un lucru periculos, un episode care amintește de comunism. Deputatul USR susține și ca ar trebui ca opoziția sa iși faca un mesaj mai clar ca sa creasca. „Am vazut ceva foarte periculos…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- "In discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a trasat directia autoritarista pe care Romania trebuie sa o urmeze si a avertizat statele occidentale sa nu confunde bunele relatii cu servilismul. Liderul PSD a atins astazi apogeul discursului nationalist periculos care risca sa izoleze Romania…

- 'Autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata. Asa este in toata lumea occidentala si peste tot. Continuand de maniera asta nu putem decat sa ne facem de ras in lume, din acest punct de vedere. In orice tara civilizata se protesteaza, dar se protesteaza…

- Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD-ului, iar stabilitatea si unitatea din partid sunt fundamentale pentru o guvernanta de succes, a declarat sambata Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni. Potrivit acestuia, o tara condusa de social-democrati…

- Petitie pentru deschiderea urgenta a traficului rutier pe tronsonul Aiud-Turda ONG-ul de infrastructura Asociatia Pro Infrastructura lansat o petitie pentru a cere deschiderea imediata bucatii de autostrada Aiud-Turda, adica circa 30 de km finalizati inca din decembrie 2017 si care asteapta receptia…

- Realitatea TV a fost interzisa la Congresul PSD. Realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan a precizat ca postul tv va organiza un studio in fata Salii Palatului, sambata, de la ora 11, la Congresul PSD. „Oficialii partidului ne-au informat ca postul nostru nu are acces in interiorul Salii Palatului, acolo…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, declara ca nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa. El se așteapta ca Romania sa obțina ajutorul scontat, dupa ce țara noastra a declanșat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacienților…

- MAE si MAI vor trimite SMS celor carora le expira pasaportul Detinatorii de pasapoarte care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil vor fi notificati printr-un SMS, incepand de miercuri, ca le expira pasaportul cu o luna, pana la trei luni inainte, potrivit unui comunicat…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat sambata, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca in prezent Romania este caracterizata prin lipsa de viziune si a obiectivelor clar definite si ca nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor nationale. “Romania de astazi…

- "Este o campanie de conștientizare și informare asupra diferențelor intre prioritațile guvernarii ALDE-PSD și a intereselor romanului cinstit, simplu, onest. Sincer, nu, nu ne-am dori inca un Tudorel, ne dorim experți, cu etica, responsabilitate și profesionalism, asta vrem la conducerea statului.…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Se vorbește și acum, la aproape trei decenii de la moartea dictatorului Nicolae Ceaușescu, despre vilele de protocol ale comuniștilor, adevarate fortarețe special amenajate, gata oricand sa-i primeasca pe „conducatorul iubit” și pe ceilalți lideri comuniști. Se știe insa mai puțin ca, atunci cand veneau…

- Este o agenda formata dintr-o lunga, foarte lunga de subiecte care nu au fost supuse atentiei opiniei publice de la noi, cu toate ca ele sunt considerate strategice si prioritare pentru dezvoltare economiilor nationale si evolutia societatilor din Europa.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) atentioneaza ca Europa a inregistrat o crestere semnificativa a cazurilor de rujeola in 2017. Romania se regaseste pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut. Mai exact, au fost 5.562 cazuri in Romania, pe…

- Au fost efectuate plati in suma estimata de 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui…

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- Cauzele acestui fenomen sunt multiple, de la lipsa educației reproductive la saracie și risc de excluziune sociala (in Romania – 49,2% dintre copii experimenteaza deprivare materiala severa, in condițiile in care media UE este de 26%). Situație socio-demografica amintita atrage dupa sine cea mai mare…

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- Raport DIICOT: Radicalizarea islamica din Romania, unul dintre riscurile majore DIICOT sustine, in raportul de analiza a activitatii pentru anul 2017, ca radicalizarea islamica din Romania este unul dintre riscurile majore, iar fenomenul a cunoscut o amplificare in ultimii ani, precizand ca este necesara…

- "Situatia operativa pe profil antiterorist la nivel national s-a aflat in tot cursul anului 2017 in corelatie cu evolutiile din spatii externe, predominant cu atacurile teroriste din Europa si crizele de securitate din MENA si Af-Pak. Propaganda Daesh a continuat sa constituie principalul motor al…

- La data de 29 ianuarie, pretul mediu al benzinei era, la pompele din Romania, de 5,36 lei pe litru, iar la motorina de 5,47 lei pe litru, conform ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de statistica al Comisiei Europene, scrie economica.net. Preturile sunt mai mari cu doi bani pe litru fata de…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. In anul marcarii primului centenar de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, printr-o ciudat joc al istoriei, Romania inca nu a uitat ziua de naștere a celui mai cunoscut și in același timp mai crud dintre liderii ce i-au condus destinele in ultimul…

- Softronic din Craiova, singurul producator de rame si locomotive electrice din Europa de Sud-Est, care a pus pe roti trenul Hyperion, va lansa un nou convoi de vagoane in a doua jumatate a anului 2018.

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est ale caror populatii vor scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica o informație care, daca se dovedește reala, va tulbura apele la București. El susține ca SUA activeaza planul “Combating terrorist and Foreign Fighter Travel” și va trimite ofițeri FBI și Secrete Service in Romania și Bulgaria pentru a identifica mercenarii din Europa…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare o vizita in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care si Romania, informaeaza agentia de presa Kyodo. In 100 de ani, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in tara noastra.

- „Mediamensonges” (Minciuni mass-media) este titlul unei lucrari aparute la Bruxelles in 1990, realizata de Gerald de Selys, ziarist la Radio-Televiziunea belgiana de limba franceza. El preciza ca ideea i-a venit „dupa scandaloasa mistificare a macelului de la Timisoara”. In opinia sa, minciunile despre…