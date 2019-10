Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Armatei Romaniei, celebrata anual in 25 octombrie, va fi sarbatorita printr-o serie de manifestari organizate in principalele garnizoane din tara, in statele in care Romania are acreditati atasati ai apararii si in bazele militare din teatrele de operatii unde sunt dislocati militarii romani.

- Ziua nationala de comemorare a victimelor Holocaustului din Romania, marcata pe 9 octombrie, este un moment in plus de aducere aminte ca acest genocid a provocat imensa suferinta si ca aceasta tragedie nu trebuie repetata.Institutia Prefectului judetul Constanta aduce in aceasta zi marturiile a doi…

- 8 septembrie, ziua eliberarii orașului Sfantu Gheorghe de sub ocupație fascisto-hortysta, a fost marcata duminica, printr-o ceremonie militara și religioasa și depuneri de coroane, buchete si jerbe de flori, discursuri, in fața Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe, dar și printr-un simpozion organizat…

- Scriam ieri ca ”Europa Libera”, publicația înființata de CIA și finanțata de Congres, a expus deja ce va pretinde Trump de la Iohannis. Puntele erau clare: - creșterea susținerii financiare pentru prezența militara a SUA în România – și chiar o prezența…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Washington, dupa intalnirea cu Donald Trump, ca presedintele SUA este foarte interesat de cresterea prezentei militare americane in Romania si ca discutii tehnice vor avea loc cu secretarul Apararii. Iohannis a spus ca a fost exprimata si preocuparea legata…

- Ministerul rus al Apararii a dezmintit informatiile potrivit carora Romania ar fi retinut vase rusesti care transportau vehicule blindate catre Serbia si le-a catalogat drept „false”, potrivit agentiei Tass.