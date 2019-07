'Natiunea noastra este in prezent mai puternica decat a fost vreodata. Este cea mai puternica in prezent', a declarat Donald Trump de pe o platforma instalata pe treptele Lincoln Memorial, monument in memoria celui de-al 16-lea presedinte al SUA. In acelasi loc, Martin Luther King a rostit in 1963 celebrul sau discurs 'I have a dream' in favoarea egalitatii pentru afroamericani. Pe langa parada si focurile traditionale de artificii, presedintele american a decis sa dea o tonalitate militara zilei de 4 Iulie, cu blindate plasate in evidenta.

'De peste 65 de ani, nici o forta aeriana inamica…