Ziua Ambulanței, aniversată la Oradea! Autospeciale din toată țara au ocupat Piața Unirii Evenimentul s-a susținut duminica la ora 12:00, in Piața Unirii și a fost presarat cu flyere informative pentru oameni, speech-uri și defilare a circa 50 de mașini de ambulanța prin oraș. Nu a venit nici ministrul Sanatații, Sorina Pintea, nici dr. Raed Arafat pentru ca premierul Viorica Dancila nu a permis miniștrilor și nici celor de la DSU sa participe la festivitați din pricina crimei de la Caracal. Nici avion cu banner de „La mulți ani!” nu a mai fost, ci doar un elicopter care a aruncat flori in Piața Unirii. Și cu toate ca nu a fost nici slujba religioasa, evenimentul tot a durat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

