- Bataie de joc, sfidarea legii, nesimțire și mult tupeu. Cam la atat se poate rezuma activitatea Comisiei de disciplina stabilita prin dispoziția primarului Marcel Romanescu pentru cercetarea administrativa a directorului Direcției Publice de Patrimoniu (DPP), Marian Rotaru. Trei plangeri in care erau…

- Marian Rotaru, directorul Direcției Publice de Patrimoniu (DPP) din cadrul Primariei Tg-Jiu, cel care a afectat iremediabil imaginea orașului, dupa ce a aparut in toata presa centrala cu picioarele in lighean, in timp ce femeia de serviciu ii facea pedichiura chiar in biroul sau de șef, face echilibristica…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca institutia pe care o conduce va verifica un proiect de hotarare privind demiterea lui Marian Rotaru, directorul Directiei Publice de Patrimoniu Targu Jiu, in urma scandalului „Pedichiura“. Proiectul va fi initiat de ...

- Doua salariate ale Direcției Publice de Patrimoniu din cadrul Primariei Tg-Jiu, au avut nevoie de ingrijiri medicale, vineri, chiar in prima zi dupa ce Marian Rotaru a revenit in instituție, dupa apariția in presa a fotografiei in care femeia de serviciu ii facea pedichiura la birou. Comportamentul…

- Viceprimarul Targu-Jiului, Adrian Tudor, a lansat o serie de ironii la adresa primarului Marcel Romanescu dupa ce ediul a comentat ca fapta comisa de Marian Rotaru e veche, din anul 2016, dand de inteles ca directorul de la Patrimoniu ar putea scapa fara sanctiuni. Viceprimarul PSD a avut, la sfarsitul…

- Prim-vicepresedintele PNL Targu-Jiu, Eduard Berca, comenteaza ca Marian Rotaru a avut o atitudine de boieraș de țara, ca acum 100 de ani. Consilierul municipal PNL a reactionat dupa ce, in presa locala si nationala, a fost publicata fotografia in care directorul Direcției Publice de Patrimoniu, aflata…

- O fotografie aparuta, miercuri, in spațiul public, care-l infațișeaza pe Marian Rotaru, directorul executiv al Direcției Publice de Patrimoniu (DPP) din cadrul Primariei Municipiului Tg-Jiu, in biroul sau directorial, cu pantalonii suflecați, cu un picior intr-un lighean cu apa, iar celalalt in poala…

- Marian Rotaru, directorul executiv al Direcției Publice de Patrimoniu (DPP), și-a deschis salon de cosmetica in biroul directorial din cladirea de pe Strada ”A.I. Cuza” a Primariei Tg-Jiu. Directorul Rotaru o obliga pe femeia de serviciu a DPP sa-i faca pedichiura, dupa ce-și inmoaie picioarele intr-un…