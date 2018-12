Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, strazile Timișoarei erau sticla, mai ales cele pe care utilajele SDM nu au ajuns deloc. Șoferii s-au plans pe rețelele sociale de halul in care arata arterele secundare, dar reprezentanții primariei spun ca nu pot intra pe unele din cauza mașinilor parcate. Mai mult, e greu de crezut…

- A nins toata noaptea in Prahova, astfel ca sambata dimineata, toate drumurile judetene si nationale au fost acoperite cu un strat de zapada. Soferii care au pornit la drum reclama lipsa utilajelor de deszapezire.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 14 decembrie, o avertizare meteo de ninsori, lapovita, ploi si polei, in special pentru partea de vest a tarii, dar care va atinge si regiunea Moldovei. Potrivit avertizarii, in intervalul 14 decembrie, ora 19 – 16 decembrie, ora 18, aria precipitatiilor…

- DRDP Iași atenționeaza conducatorii auto și turiștii care in acest weekend doresc sa se deplaseze spre Valea Prahovei și sudul țarii cu privire la necesitatea unor masuri suplimentare de precauție, din cauza inrautațirii condițiilor climatice. Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, 14…

- Primarii a celor patru orase din Transilvania și Banat vor sa ia bani de la Bruxelles și sa nu mai depinda de București. Boc, Robu, Bolojan si Falca semneaza, sambata, documentul de temelie al „Aliantei Vestului” informeaza Ziua de Cluj "Sambata, 8 decembrie 2018, cei patru primari inițiatori…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat vineri ca a dispus controale la persoanele care beneficiaza de ajutoare sociale si de locuinte sociale, intrucat nu agreeaza incurajarea celor care au putere de munca dar prefera cersetoria si "pomenile" din munca altora. "Am dat…

- "Noi, Nicolae Robu, Gheorghe Falca, Ilie Bolojan si Emil Boc, primarii oraselor Timisoara, Arad, Oradea si Cluj-Napoca, am decis infiintarea Patrulateralei Vestului, for informal pentru schimburi de idei si de experienta intre noi, dar si de cooperare pe proiecte mari, in primul rand de conectivitate…

- Seiful principal al Universitații de Agronomie din Timișoara, aflat in casieria instituției, a fost spart de persoane necunoscute, iar polițiștii incearca sa dea de urma hoților. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03:00. Conform unor surse din cadrul universitații timișorene, hoții…