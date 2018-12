Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko sustine ca Rusia a inceput deja sa se implice in procesele electorale din Ucraina si din Republica Moldova, adaugand ca Moscova foloseste mijloacele moderne de informare pentru a discredita liderii de la Kiev si Chisinau, informeaza agentia UNIAN.

- Cei mai multi oameni care au ramas fara curent electric sunt in vestul tarii. Sunt zeci de mii care vor avea inca o noapte in bezna si in frig. Pe drumurile din vest si circulația este infernala. Iar școlile din mai multe județe vor fi inchise pana maine inclusiv.

- Mii de activisti si simpatizanti ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), condus de catre Zinaida Greceanii, s-au adunat duminica, 18 noiembrie, in centrul Chisinaului, pentru a critica guvernarea si pentru a-si prezenta programul electoral pentru alegerile din 24 februarie 2019.

- In cadrul emisiunii "Logica Puterii", președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanii, a declarat ca Republica Moldova trebuie sa promoveze o politica ințeleapta și sa-ți consolideze parteneriatele atat cu țarile din Est, cat și cu cele din Vest.

- Suntem incantați sa-l salutam pe Ambasadorul Dereck J. Hogan, care a sosit astazi la Chișinau impreuna cu familia. Prin intermediul acestui video dumnealui dorește sa se prezinte poporului Moldovei in calitate de al noualea Ambasador al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova.

- DEMERS… Organizatia Judeteana a PNL a decis sa inceapa o campanie de strangere de semnaturi pentru viitoarea autostrada Targu Mures-Iasi. Presedintele PNL Vaslui, dr. Nelu Tataru, spune ca “partidul nostru vrea sa forteze actuala guvernare sa acceseze fonduri europene pentru aceasta autostrada, care…

- Ghevorg Mirzaian, conferențiar la Universitatea de Finanțe de pe lânga Guvernul Federației Ruse, pentru Sputnik Moldova. Vizita de doua zile a liderului Turciei, Recep Erdogan, în Moldova nu este nici pe departe una de rutina. Președintele a sosit în țara cu interes și recunoștința.…