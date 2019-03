Zina Dumitrescu, ultimele zile din viața sa, descrise de directorul azilului unde era internată Zina Dumitrescu a murit la varsta de 82 de ani . Binecunoscuta creatoare de moda s-a stins din viața astazi, pe patul sau din azilul de batrani unde și-a petrecut ultimii ani din viața. Directorul azilului unde Zina Dumitrescu era internata a fazut dezvaluiri despre ultimele zile din viața ceratoarei de moda: „Practic de doua zile a stat in camera la dansa, a stat in pat. Am incercat sa ii dam de mancare. Se uita la televizor și era abatuta. Am intrebat-o daca are nevoie de ceva și spunea mereu ca este foarte bine. Nu era deloc bine. Am intrebat-o de foarte multe ori ce o supara și daca are nevoie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

