Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cassian sustine ca fiul Zinei Dumitrescu a rupt orice legatura cu mama lui din cauza problemelor financiare. De ce era suparat baiatul Zinei Dumitrescu pe mama lui. Detaliul care explica TOTUL "La camin, Catalin venea destul de des. Intra in camera la ea, stateau de vorba. La un…

- Sambata, 30 martie, Zina Dumitrescu, a fost incinerata la crematoriul Vitan Barzesti, in ciuda faptului ca dorinta acesteia era sa fie ingropata alaturi de mama sa. Celebra creatoare de moda a murit joi, in jurul orei pranzului, la varsta de 82 de ani, in azilul de batrani unde și-a petrecut ultimii…

- Zina Dumitrescu a lasat azi multa tristete in urma ei. Celebra creatoare de moda s-a stins din viata la azilul din Ghermanesti unde a fost internata in ultima perioada. Mama Zina a avut o viata amoroasa destul de tumultoasa, a fost casatorita de trei ori, din prima casnicie rezultand si unicul copil,…

- Zina Dumitrescu s-a stins din viața astazi, la varsta de 82 de ani. Directorul centrului de recreere pentru batrani, Ioan Casian, a spus cum s-au desfașurat ultimele clipe din viața regretatei creatoare de moda.

- Astazi, in urma cu doar cateva momente, Zina Dumitrescu a incetat din viața. Potrivit informațiilor obținute de www.spynews.ro, se pare ca „mama Zina” nu se mai simțea bine de cateva zile și in urma cu 30 de minute a incetat din viața.

- Deși a schimbat de curand prefixul, Zina Dumitrescu nu se da in laturi atunci cand vine vorba de aparițiile TV. Creatoarea de moda a vorbit, in cadrul unei emisiuni, despre viața sa la azil, rememorand totodata și perioada tinereții, noteaza click.ro. Aflata la un azil pentru varstnici, Zina Dumitrescu…

- Un barbat de 45 de ani, din Slovenia, a ajuns marți in stare critica la un spital din Craiova, dupa ce ar fi fost batut de mai mulți tineri, intr-un bar din comuna Draguțești. Acesta venise in Gorj sa cunoasca familia iubitei sale. In total, cinci persoane s-ar fi agresat reciproc și toate au avut ……