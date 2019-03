Zina Dumitrescu – detalii neștiute despre viața creatoarei de modă Dupa o viața in lumina reflectoarelor, pe marile podiumuri de moda, Zina Dumitrescu s-a stins din viața intr-un azil privat, acolo unde era internata de șase ani. Iata cateva detalii neștiute despre viața ei. „Mama modei romanești”, așa cum o numeau colegii, avea 82 de ani, iar pe ultimii și i-a petrecut intr-un azil, confruntandu-se nu doar cu probleme de sanatate complicate, cum ar fi boala Alzheimer, ci și cu neajunsuri financiare. Starea Zinei Dumitrescu s-a degradat treptat, iar in ultima vreme fosta creatoare de moda nu iși mai dorea sa lupte cu viața ei, dupa cum au marturisit apropiații.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

