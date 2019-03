Stiri pe aceeasi tema

- Zina Dumitrescu s-a stins din viața joi, 28 martie, la varsta de 82 de ani. Vestea a fost confirmata pentru Libertatea de cea mai buna prietena a sa. Cei care au cunoscut-o pe celebra creatoare de moda au fost distruși de durere la aflarea veștii ca aceasta a murit. Romanița Iovan și Zina Dumitrescu…

