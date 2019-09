171 de ani de la lupta din Dealul Spirii

171 de ani sub deviza "CURAJ şi DEVOTAMENT" Ziua de 13 Septembrie reprezintă, an de an, o zi de sărbătoare pentru miile de salvatori care îşi desfăşoară activitatea sub aripa unei arme nobile, a pompierilor militari. S-au aşternut 171 de ani de la lupta din Dealul Spirii, purtată de Compania de pompieri Bucureşti, condusă… [citeste mai departe]