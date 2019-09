Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, decedat la 6 septembrie la varsta de 95 de ani, va fi inhumat sambata dupa-amiaza in satul sau natal Kutama (nord), unde au fost transferate ramasitele sale pamantesti, a anuntat vineri familia sa, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Conform traditiei,…

- Grace Mugabe, vaduva fostului presedinte Robert Mugabe, va pastra averea dobandita de familie in timpul celor 37 de ani in fruntea tarii ai sotului sau, au anuntat marti autoritatile, relateaza dpa. "Presedintele Emmerson Mnangagwa a dat asigurari ca familia isi va pastra averea", a declarat Obert Mpofu,…

- Cel putin trei persoane au decedat in urma unui incident armat care a avut loc luni seara in orasul olandez Dordrecht, a anuntat Euronews. Politia a transmis ca a fost initiata o ancheta in acest caz, fara sa precizeze unde s-a produs incidentul, a notat mediafax. Postul olandez NOS a relatat ca cele…

- Iranul a eliberat sapte din cei 23 de membri ai echipajului petrolierului suedez sub pavilion britanic Stena Impero, care a fost sechestrat in aceasta vara, a anuntat miercuri Ministerul de Externe suedez, transmite Reuters.

- Un copil de 14 ani si-a impuscat mortal toti cinci membri ai familiei sale, in propria casa, in statul Alabama, situat la sudul Statelor Unite. Dupa ce a comis crima, la miez de noapte, baiatul a alertat Politia si le-a marturisit cele intamplate.

- Un adolescent american in varsta de 14 ani si-a impuscat mortal cei cinci membri ai familiei in locuinta lor din statul Alabama, transmite Reuters, citand politia locala, potrivit Agerpres.Incidentul a avut in cursul noptii de luni spre marti, in orasul Elkmont, a precizat un purtator de cuvant…

- Durere mare in sufletele celor care au cunoscut-o și apreciat-o pe Anamaria Pop. Regretata artista de muzica populara a fost condusa astazi pe ultimul drum, dupa ce și-a gasit sfarșitul intr-un accident de mașina, la doar 36 de ani.

- Mai mult de 60 de membri laburisti ai Camerei Lorzilor au semnat o declaratie in care il acuza pe liderul laburist Jeremy Corbyn ca nu a trecut 'testul de leadership' in partid in legatura cu antisemitismul, transmite Reuters potrivit Agerpres Corbyn, un activist veteran pentru drepturile palestinienilor…