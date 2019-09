Inhumarea fostului presedinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, decedat vineri in Singapore la varsta de 95 de ani, urmeaza sa aiba loc duminica, 15 septembrie, intr-un loc care va fi stabilit ulterior, a anuntat duminica presedintia zimbabweana, informeaza AFP. "Ramasitele pamantesti sunt asteptate miercuri dupa-amiaza (in Zimbabwe). Funeraliile oficiale sunt prevazute pentru sambata, inhumarea va avea loc duminica (viitoare)", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al presedintiei, George Charamba, care a adaugat ca locul in care va fi inmormantat Mugabe urmeaza sa fie stabilit de familia acestuia.…