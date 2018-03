Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Tudor Chirila a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va solicita o opinie a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei.Artistul il critica pe seful statului petru decizia sa, aratand ca ceea ce nu ia in calcul seful statului este dorinta judecatorilor…

- Președintele chinez Xi Jinping (foto) poate ramane toata viața in aceasta funcție, dupa ce Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament prin care se elimina din Constituție limitarea la doua mandate. Mandatul actual al lui Xi Jinping se incheie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunt neasteptat, care pare sa ingroape "securea razboiului" vehiculat in presa dintre el si numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Seful social-democratilor le-a spus jurnalistilor ca il va propune pe Badalau drept presedinte al Consiliului National al…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca informația conform careia ar fi vizat intr-un nou dosar la DNA este greșita. El susține ca nu a fost chemat la nicio instanța judecatoreasca, pentru ca, in conformitate cu procedura, daca se redeschidea un dosar care il viza,…

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Divergențele dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu nu au ramas fara urmari pentru actualul secretar general-adjunct al PSD! Codrin Ștefanescu va ramane fara functie in partid, ca urmare a deciziei ultimului CEX al PSD.

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat luni, inainte de CEx, ca nu s-a hotarat daca va mai candida pentru aceasta funcție, chiar daca anterior Liviu Dragnea declarase ca-l va susține.„Cel mai bine m-am simțit in funcția de membru. Am facut parte din campania din 2016, județul…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Președintele SUA Donald Trump primește o lovitura grea, asta dupa ce Institutul Nobel a depus plangere impotriva candidaturii sale la premiul Nobel pentru Pace. Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate "Avem…

- Veste proasta pentru alianța de guvernare PSD-ALDE de la vicepreședintele Comisiei Europene, prezent la București. Frans Timmermans le-a spus oficialilor români ca fondurile europene ar putea vor fi acordate în funcție de respectarea statului de drept.

- Daca presedintele ar fi obligat sa semneze decretul de revocare a unui procuror sef, s-ar putea ajunge la o situatie de ilegalitate care sa conduca la o actiune in contencios administrativ, afirma fostul consilier prezidential, conf.unv. dr. Claudiu Dinu, titularul cursului "Organizare si etica profesiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Directia Nationala Anticoruptie a aratat, prin activitatea sa, ca principiile statului de drept nu sunt simple deziderate, seful statului transmitandu-le magistratilor ca vor avea in el un partener și un susținator al

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- „Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca nu exista niciun temei serios. In conditiile in care avem un consilier al premierului condamnat la 8 ani de inchisoare si tinut in vitrina, nu avem ce…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Demisia lui Zuma devine astfel epilogul indelung asteptat al unei crize politice care a zguduit tara timp de mai multe saptamani. Presedintele a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat catre natiune. Dupa saptamani intregi de incertitudine care a aruncat tara intr-o criza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca institutiile statului trebuie sa verifice veridicitatea informatiilor aparute in inregistrarile audio in care erau redate presupuse discutii dintre procurorul sef al Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA Lucian Onea si fostul deputat Vlad Cosma.…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Tudorel Toader a avut și are diverse intalniri pe aceasta tema. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte mult interes, avand in vedere ultimele controverse si…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte…

- Calin Popescu Tariceanu pune paie pe foc in razboiul cu "statul paralel". Seful Senatului a resuscitat proiectul de lege privind infiintarea unei institutii care sa se ocupe de interceptari, dar care sa se afle sub controlul...

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Liderul Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, considera ca presedintele Curtii Constitutionale (CC), Tudor Pantaru, a demisionat din functie pe motiv ca nu ar fi satisfacut de felul in care activeaza Inalta Curte, facand aluzie la deciziile luate de catre judecatori in ultima vreme.

- Igor Dodon a dispus convocarea de urgența a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), pentru ca sa se ia „atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranitații, independenței și integritații teritoriale a R. Moldova”. Președintele face referire…

- Romania a inregistrat anul trecut o creștere economica de 8%, dar nu toata lumea privește cu ochi buni aceasta evoluție.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost condamnat DEFINITIV la ani grei de inchisoare Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski,…

- "In numele Consiliului European, as vrea sa va felicit pentru numirea in functia de prim-ministru", i-a scris Donald Tusk Vioricai Dancila. "Am incredere ca Romania va continua sa contribuie constructiv la o Uniune Europeana mai puternica si unita, precum si sa sustina o zona de vecinatate…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis o scrisoare de felicitare premierului Viorica Dancila, transmitandu-i ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE, inclusiv prin respectarea normelor statului de drept si prin combaterea coruptiei.

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, a confirmat, la Europa Fm , ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept, insa dupa anul 2020. Potrivit Corinei Cretu, in acest moment niciun stat membru nu poate fi…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu vine cu o replica taioasa la discursul acid susținut la Palatul Cotroceni de șeful Statului. Tariceanu susține ca 2017 a fost un an economic bun și ca Iohannis nu face altceva decat sa spuna neadevaruri care alimenteaza...

- Se pare ca s-a gasit un complet de judecatori la Curtea de Apel Chișinau, care sa se expuna pe dosarul „Șor”. Cel puțin în agenda publicata pe portalul instanțelor naționale prima ședința de judecata este programata pe data de 19 februarie 2018, relateaza Politics.MD. Președintele…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- O familie din Zimbabwe a petrecut trei luni pe Aeroportul din Bangkok pentru ca le era teama sa se intoarca in țara lor din cauza instabilitații politice, iar viza de ședere in Thailanda le-a expirat, scrie BBC News. O familie din Zimbabwe, formata din patru adulți și patru copii, care și-a petrecut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- Premierul interimar a luat o decizie neasteptata, astazi. Mihai Fifor a decis sa-l repuna pe Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial. Decizia lui Fifor vine ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inacceptabila.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Președintele interimar al Republicii Moldova, Adrian Candu, a promulgat, miercuri, proiectul de modificare a Codrului Audiovizualului, cunoscut drept &"legea anti-propaganda&", se arata într-un comuncat al parlamentului.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.

- La ședința de vineri s-a prezentat doar deputatul Sergiu Sarbu, cel care a și depus sesizarea la Curtea Constituționala. Reprezentantul președinției nici macar nu a fost prezent in fața magistraților de la Curtea Constituționala pentru a-și expune și apara punctele de vedere in privința refuzului…

- Lovitura dubla pentru președintele Igor Dodon. Acesta ar putea fi suspendat pentru a treia oara. O sesizare in acest sens a fost depusa la Curtea Constituționala de catre deputatul PD, Sergiu Sirbu.

- Gazeta Sporturilor revine la chioșcuri, miercuri, cu un interviu pe doua pagini acordat in exclusivitate de Adrian Mutu, la doua luni de cand fostul atacant a fost numit manager sportiv la FRF. Ultimul intrat in echipa lui Burleanu e convins boss-ul FRF nu are contracandidat serios in lupta pentru…

- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este profund indurerata de incetarea din viata a celui care a fost ACADEMICIANUL IONEL-VALENTIN VLAD, presedintele Academiei Romane.Academicianul Ionel-Valentin Vlad a fost o personalitate de prestigiu a stiintei romanesti, un pionier in domenii de…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a ICCJ ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane din fruntea statului, printre care se afla și Calin…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, in legatura cu revenirea Casei Regale in patrimoniul statului, ca trebuie sa se discute „fara patima” , pentru a se gasi o soluție in acest sens. Mai mult, premierul Tudose, a precizat, joi, ca, din punct de vedere personal, Palatul Elisabeta…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul. "Inca de saptamana…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…