Zimbabwe - 55 de elefanţi ar fi murit de foame în urma secetei Purtatorul de cuvant al Autoritatii pentru Parcuri Naturale si Fauna Salbatica din Zimbabwe - Zimparks, Tinashe Farawo, a declarat ca animalele au decedat in apropierea gropilor in care se aduna apa din Parcul National Hwange, ceea ce indica faptul ca acestea au parcurs distante mari pentru a ajunge la apa, scrie Agerpres. Anchetele desfasurate au demonstrat ca cel putin 55 de elefanti au murit din cauza lipsei hranei si apei din parcul in care traieste cea mai mare populatie de elefanti, care numara circa 50.000 de exemplare. ''Situatia este groaznica. Elefantii mor de foame,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 55 de elefanti ar fi decedat intr-o rezervatie din vestul Zimbabwe incepand din luna septembrie din cauza foametei provocata de seceta severa, a anuntat luni agentia pentru fauna salbatica, citata de Reuters, potrivit AGERPRES.Purtatorul de cuvant al Autoritatii pentru Parcuri Naturale…

- China va elimina restrictiile asupra bancilor straine, companiilor de brokeraj si managerilor de fonduri, a anuntat miercuri televiziunea de stat, dupa o reuniune a Guvernului premierului Li Keqiang, transmite Reuters potrivit Agerpres. Decizia, care vine la aproape 18 ani de cand China a devenit…

- Serviciile de informații australiene au stabilit ca statul chinez a fost cel responsabil de atacurile cibernetice lansate asupra parlamentului național și a celor mai mari trei partide politice, înainte de alegerile naționale din mai, scrie Reuters. Agenția responsabila pentru securitate…

- Incidentul s-a petrecut in apropiere de Nokaneng, in districtul Okavango, a confirmat un purtator de cuvant al politiei. Barbatul a suferit rani grave pe tot corpul dupa ce a fost atacat de un elefant si a fost gasit mai tarziu decedat de un trecator.De la preluarea functiei in…

- Rusia a inaugurat vineri o reprezentanta auto care va vinde limuzine de lux marca Aurus, un tip de automobil utilizat si de presedintele Vladimir Putin, transmite Reuters, potrivit stirileprotv.roAceste limuzine sunt destinate sa fie mostenitoarele celebrelor sedanuri ZIL, care timp de decenii…

- Conferinta CITES privind comertul cu specii pe cale de disparitie a limitat drastic, marti, posibilitatea vanzarii elefantilor salbatici din Africa gradinilor zoologice si parcurilor de distractie, o decizie salutata de organizatiile nonguvernamentale ca fiind un important pas inainte, potrivit AFP.…

- Virusul pestei porcine africane in gospodarii se extinde in Europa de Est deoarece regiunea nu reuseste sa tina sub control epidemia care afecteaza de mult timp gospodariile si fermele unde se cresc porci, se arata intr-o analiza realizata de Blooomberg. Conform unui raport al Organizatiei…

- Alianta Nord-Atlantica trebuie sa inteleaga implicatiile ascensiunii Chinei, in contextul in care Beijingul isi extinde influenta pe tot globul, inclusiv in zone in care ar putea deveni o provocare pentru membrii organizatiei de securitate, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit…