Stiri pe aceeasi tema

- Un erbicid controversat, folosit de jumatate dintre fermierii romani, a fost interzis in Austria. Expertii in sanatate atrag atentia ca Glifosatul ne otraveste legumele si fructele si ar putea cauza cancer. Agricultorii romani nici nu se gandesc sa renunte la produs, pentru ca nu gasesc inlocuitor.

- Nu e o noutate faptul ca poluarea atmosferica ne afecteaza țara și întreaga planeta tot mai mult pe zi ce trece. Însa, din cauza oamenilor care au ars carbuni și au defrișat padurile, oceanele lumii au ajuns într-o stare critica.

- Cercetatorii de la Computer Laboratory din cadrul Cambridge University au aratat cum un atac care exploateaza tehnologia amprentelor poate permite ca dispozitivele care opereaza fie cu iOS, fie cu Android, sa fie urmarite pe internet.

- Guvernul a aprobat, saptamana trecuta, printr-o Ordonanța de Urgența, includerea a inca noua activitați și domenii pe lista celor in care se poate presta munca necalificata, in vederea asigurarii unui cadru normativ coerent si unitar care sa faciliteze accesul persoanelor care desfasoara…

- Dupa ce Guvernul a redus drastic numarul domeniilor in care puteau fi angajati zilieri, la finalul anului trecut, prin Ordonanta 114, Executivul s-a razgandit si va extinde activitatile la care pot fi folositi acestia.

- Ministrul pakistanez al Resurselor Umane a declarat joi agentiei Associated Press of Pakistan ca a convenit miercuri cu ambasadorul Romaniei in Pakistan, Niculaie Goia, sa trimita in Romania forta de munca pakistaneza pana in 2020. Romania si Pakistan...

- Peste jumatate de milion de pakistanezi ar putea fi angajați in Romania, in urmatorul an. Vor lucra in domenii cum ar fi construcții sau IT, unde este mare nevoie de forța de munca. Decizia a fost luată după de ambasadorul român din Pakistan a discutat cu premierul acestei țări.…

- Desi inca doua saptamani de acum inainte cei care tin post sunt mai interesati de ce pun pe masa in aceasta perioada, medicii atentioneaza ca ar trebui sa nu scapam din vedere anumite lucruri legate de marea sarbatoare care se apropie.