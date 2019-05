Zilele Sfântului Ladislau, o săptămână plină de evenimente An de an, parte importanta a Zilelor Sfantului Ladislau o constituie activitațile de pastrare a tradițiilor desfașurate in Cetatea Oradea. Despre acestea a vorbit joi, 23 mai, antropologul Biro Andras Zsolt, organizator principal al Kurultaj, cel mai mare eveniment de pastrare a tradițiilor din Ungaria – colaborator in premiera la festivalul cultural din Oradea. “Pentru noi este o mare onoare sa putem participa la acest frumos festival din Oradea, orașul Sfantului Ladislau. Oradea este aproape de sufletul Fundației Turanul Maghiar, iar Cetatea Oradea ofera un ambient pe masura… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

