Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul devean va fi prezent la eveniment pentru promovarea culturii și tradițiilor hunedorene The post „ZILELE SATULUI HUNEDOREAN” IN AER LIBER LA SIBIU appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Un echipament medical de ultima generație, pentru monitorizarea funcțiilor vitale, destinat secției de Pediatrie, a fost donat luni Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Aparatul are o valoare de aproximativ 6.000 de euro. Prin donația facuta, Camera Executorilor Judecatorești, de pe raza județelor…

- Sute de reenactori vor reconstitui luptele dintre daci si romani cu prilejul editiei din acest an Festivalului Dac Fest ce are loc in acest weekend pe platoul de la Magura Uroiului, langa orasul Simeria, turistii fiind invitati sa mai vada, intre altele, ateliere antice, un ritual de nunta dacica…

- Peste 15.000 de persoane sunt asteptate sa participe in acest weekend la Festivalul Astra Multicultural de la Sibiu, organizatorii anuntand o serie de evenimente, precum animatii culturale, ateliere interactive, muzica si dansuri, mestesuguri si un maraton gastronomic, au informat reprezentantii Muzeului…

- Noaptea trecuta, intre orele 22:00 – 02:00, a avut loc un exercițiu de testare a Planului de Urgența Externa la nivelul S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L. Complexitatea scenariului generat de scurgeri de substanțe periculoase, explozie urmata de incendiu, cautare-salvare a victimelor surprinse sub stive…

- Scoala de vara „Gandeste verde, gandeste curat!“, proiect initiat de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si aflat deja la cea de-a 11-a editie, s-a desfasurat anul acesta, timp de patru zile, in cadrul Parcului Memorial „Constantin Stere” din Bucov.

- Potrivit companiei, in cadrul lucrarilor care au demarat in primavara anului trecut, au fost realizati circa 23 km de retea electrica subterana de medie tensiune. Programul de investitie s-a desfasurat in etape. Astfel, au fost realizate noi conexiuni intre statiile de transformare Galata si Manta…

- In zona de sud a judetului Alba, aflata sub cod portocaliu, s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanti, care a afectat localitatile Sebesel, Pianu de Sus, Salistea, Rachita si Calnic. Populatia din aceasta zona a fost alertata inclusiv prin intermediul sistemului RoAlert. 'Mai multe…